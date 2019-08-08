HABER

İstanbul'da 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 11:56 | Son Güncelleme

Çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan şüphelilerden 3'ü tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde Zeytinburnu, Küçükçekmece ve Başakşehir'de evlerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Hüseyin U. (19), Batuhan R. (20), Ülker A. (28) ve Sadık D'yi (21) takibe alan ekipler, zanlıları Bahçelievler Şirinevler Mahallesi’nde park halindeki bir araçta yakaladı. Araçta yapılan aramada 7 bin lira ve 20 bin lira değerinde ziynet eşyası bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerden Hüseyin U'nun 57, Batuhan R'nin 22, Ülker A'nın 35 ve Sadık D'nin 6 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin U, Batuhan R. ile Ülker A. tutuklandı, Sadık D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNER Tüm yeryüzü uyandı, siz hala uyuyor musunuz? İşte sebepleri Tüm yeryüzü uyandı, siz hala uyuyor musunuz? İşte sebepleri
Kuşadası Körfezi'nde deprem! Kuşadası Körfezi'nde deprem!
MİT ve TSK'dan ortak operasyon! Etkisiz hale getirildilerMİT ve TSK'dan ortak operasyon! Etkisiz hale getirildiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başakşehir Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Küçükçekmece Zeytinburnu

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Falcao'dan Galatasaray mesajı

Falcao'dan Galatasaray mesajı

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Adana'da kız meselesi yüzünden ortalık karıştı!

Adana'da kız meselesi yüzünden ortalık karıştı!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika Kuşadası Körfezi'nde deprem! (Son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

Kuşadası Körfezi'nde deprem!

Son dakika: Erbil saldırısının planlayıcıları Hacı Kurhan ve Metin Akgün etkisiz hale getirildi

MİT ve TSK'dan ortak operasyon! Etkisiz hale getirildiler

Bursa'da vahşet! Cesedi ormanda gömülü halde bulundu

Bursa'da vahşet! Cesedi ormanda gömülü halde bulundu

Bakan Koca'dan 'arazi tahsisi' tartışmalarına açıklama

Bakan'dan 'arazi tahsisi' tartışmalarına açıklama

Hatay'da 1 milyon 408 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Yer: Hatay! Sondaj makinelerinden çıktı

Bim Aktüel 13 Ağustos’tan itibaren indirimli ürünler: Gıda’da büyük indirimler

BİM'de 13 Ağustos'tan itibaren indirimli ürünler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.