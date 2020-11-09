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  4. İstanbul’da 4 ilçede uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul’da 4 ilçede uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 11:45 | Son Güncelleme

İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgilere göre; İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 ve 6 Kasım tarihleri altında bir dizi operasyon gerçekleştirdi.

İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre; İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 ve 6 Kasım tarihleri altında bir dizi operasyon gerçekleştirdi. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Bakırköy, Zeytinburnu, Esenyurt ve Pendik’te bazı adresleri tespit eden polis, söz konusu adreslere farklı tarihler arasında ‘Eros’ adlı dedektör köpekle baskın gerçekleştirdi.
Operasyonlarda, 215 kilo 680 gram eroin, 91 kilo 750 gram bonzai yapımında kullanılan bitkiler, 2 kilo 486 gram bonzai, 3 kilo 800 gram toz esrar, 2 kilo 211 gram Hint keneviri parçaları, bin 250 adet uyuşturucu hap, 6.5 gram kokain, uyuşturucu etkisi gösteren bir miktar sihirli mantar, hassas teraziler ile 7 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.
Operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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