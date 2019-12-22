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İstanbul'da 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 18:47 | Son Güncelleme

İstanbul'da 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Silivri'de, balkondan düşen 70 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kevser Arabacı, Alibey Mahallesi'nde bir apartmanın 4. katındaki dairenin balkonundan henüz bilinmeyen nedenle düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silivri Devlet Hastanesine kaldırılan 70 yaşındaki Arabacı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kevser Arabacı'nın Silivri'de eylül ayında meydana gelen deprem sonrasında oğlu ve gelininin yaşadığı eve taşındığı öğrenildi.

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Silivri Yüksekten düşen kadın

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