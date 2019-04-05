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İstanbul’da 45 saat sürecek ‘Büyük Göç’ başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 04:27 | Son Güncelleme

Türk havacılık tarihinin en büyük taşınması olan ve ‘Büyük Göç’ olarak adlandırılan İstanbul Havalimanı’na taşınma süreci resmen başladı.

Türk havacılık tarihinin en büyük taşınması olan ve ‘Büyük Göç’ olarak adlandırılan İstanbul Havalimanı’na taşınma süreci resmen başladı. Atatürk Havalimanı’ndan uçaklar yeni yuvasına gitmek üzere boş olarak havalanırken, binlerce parça malzemeyle yüklenen TIR’lar ise 03.00 itibariyle karadan yola çıktı.
29 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı gerçekleştirildikten sonra 31 Ekim’den tarifeli uçuşlara başlanan İstanbul Havalimanı’nda, ‘Büyük Göç’ olarak adlandırılan taşınma işlemi resmi olarak başladı. Ayar süren planlama aşamasını sonrası Türk ve dünya havacılık tarihine geçecek taşınma sabaha karşı saat 03.00 itibariyle start aldı. Atatürk Havalimanı’nda binlerce parça malzemenin yüklendiği ilk TIR’lara yola çıkarken, havadan da yolcu uçakları da İstanbul Havalimanı’na gitmek üzere sırayla havalandı.
Devasa operasyon 45 saat sürecek
Küresel havacılık tarihinde yerini alacak taşınma operasyonu toplamda 45 saat sürecek ve 6 Nisan Cumartesi gecesi saat 23:59’da tamamlanacak. Büyük Göç’ün planlanan şekilde başarıyla gerçekleşebilmesi için 6 Nisan sabahı saat 02:00 ile 14:00 arasında Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı tüm tarifeli yolcu uçuşlarına kapatılacak.
Atatürk Havalimanı’nından son uçuş Singapur’a
Atatürk Havalimanı’ndan yolcu ile havalanacak son uçak ise Singapur seferini gerçekleştirilecek Türk Hava Yolları’na ait Boeing 777 tipi uçak, saat 02.00’da son kez Atatürk Havalimanı’ndan havalanacak. Taşınma sonrası operasyonlar 6 Nisan günü saat 14:00’da İstanbul Havalimanı’nda başlayacak. Büyük Göç sonrası gerçekleşecek ilk uçuş ise İstanbul-Ankara seferi olacak. İstanbul Havalimanı’ndan icra edilecek uçuşlar belirli bir planla kademeli olarak artırılacak.
5 bin TIR’lık yük taşınacak
Taşınma işlemi sırasında Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na yaklaşık 47 bin 300 ton ağırlığında malzeme taşınacak. 44 ton ağırlığındaki uçak çekme aparatlarından çok hassas aletlere kadar, 10 bin parçadan fazla malzemenin oluşturduğu bu yük 5 bin tır hacminde malzemeye eş değer. Bu yükü taşıyacak tırların 45 saatte kat edeceği mesafe ise 400 bin kilometre olarak hesaplandı. TIR’lar, dünyanın çevresini 10 kez dönmeye eş değer bir yol kat edecek. Bu büyük operasyonda bin 800’den fazla çalışan görev alacak.

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