İstanbul’da 47 bine yakın gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

İstanbul’da 3 iş yeri deposuna yapılan baskında 46 bin 454 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Kaçak telefonların üzerinde bulunan ’Türk Malı’ etiketi dikkat çekerken, olayla bağlantılı 3 kaçakçı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu, Bağcılar ve Küçükçekmece’de yurda yasa dışı yollarla sokulan cep telefonlarının satışının yapıldığı 3 cep telefonu deposu tespit etti.

Telefonlar, IMEI klonlama cihazıyla ‘Türk Malı’ gibi etiketlenmiş

İki ayrı Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 3 adrese 15 Mart’ta eş zamanlı yapılan baskınlarda, iş yerinde çeşitli marka ve modelde 46 bin 454 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 14 bin 220 tane cep telefonu bataryası, IMEI klonlama cihazları, barkod etiketleri, 20 bine yakın telefon parçası, 1 dizüstü bilgisayar ve 2 adet ara bağlantı kablosu ele geçirildi.

Kaçak telefonların üzerine ’Türk Malı’ etiketi yapıştırmışlar

Kaçakçıların, yurda illegal yollardan soktukları cep telefonlarının üzerine ‘Türk Malı’ etiketi yapıştırarak IMEI numaraları değiştirilen cep telefonlarını piyasaya sürdükleri, bu yöntemle yüklü miktarda vergi kaçırdıkları ortaya çıkarıldı.

Gümrük kaçağı telefonlara el konulurken, 3 iş yeri sahibi hakkında Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldı.

