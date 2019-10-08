İstanbul'da 5 ilçedeki 6 okul daha taşınacak 

İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Silivri'de meydana gelen depremin ardından 5 ilçede bulunan 6 okulun okul binasının inceleme yapılması için boşaltılacağını açıkladı. Boşaltılan okullarda eğitim gören öğrencilerin ise çevredeki okullara yönlendirileceği açıklandı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 26 Eylül'de Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden sonra hasar gören 5 ilçedeki 6 okulun daha taşınacağını açıkladı. Boşatılan okullarda eğitim gören öğrencilerin ise çevredeki okullarda eğitimlerine devam edecekleri belirtildi.

Açıklamada, "Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik personeli tarafından yapılan çalışmalar sonucunda;

Gaziosmanpaşa İlkokulu Plevne Ortaokulu, Bayrampaşa Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Güngören Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu, Küçükçekmece Gültepe İlkokulu, Küçükçekmece Göktürk İlkokulu, Silivri Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu binalarının daha detaylı incelenmesi ve ileri tetkikler yapılması gerekli görülmüştür. Bu kapsamdaki okullarımızın 09.10.2019 tarihinden itibaren listede karşılarında gösterilen okullarda eğitim öğretime devam etmelerine karar verilmiştir." denildi.