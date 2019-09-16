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İstanbul’da 5 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 12:33 | Son Güncelleme

İstanbul polisi tarafından düzenlenen operasyonlarda 7 bin 500 adet kaçak puro ve 7 bin paket kaçak sigara ile çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.

İstanbul polisi tarafından düzenlenen operasyonlarda 7 bin 500 adet kaçak puro ve 7 bin paket kaçak sigara ile çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin değerinin 5 milyon TL olduğu öğrenildi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube polisi, geçen hafta kaçakçılık faaliyetlerini önleme çalışmaları kapsamında 10 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda 21 kişi gözaltına alınırken, baskınlarda 7 bin paket kaçak sigara, 7 bin 500 adet kaçak puro, 950 bin adet makaron, 2 bin adet gümrük kaçağı ampul, 42 bin prezervatif, 130 bin adet cinsel gücü artırıcı ilaç, 500 adet çocuk düşürücü ilaç, 300 bin adet şarj aleti ve 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonlarda suçta kullanılan bir otomobil ve ambalajlama makinalarına da el konuldu. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 5 milyon lirayı bulduğu öğrenildi.

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