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İstanbul’da 5 ton alkol ele geçirildi

14.03.2021 14:09 | Son Güncelleme:
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İstanbul’un iki ilçesinde polis ekipleri tarafından sahte alkol imalathanelerine düzenlenen operasyonda 5 tonun üzerinde etil alkol ele geçirildi.

İstanbul’un iki ilçesinde polis ekipleri tarafından sahte alkol imalathanelerine düzenlenen operasyonda 5 tonun üzerinde etil alkol ele geçirildi. Olayla bağlantılı 5’i yabancı uyruklu 7 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merdiven altı üretim yapan kaçak ve sahte içki imalatı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Sultangazi ve Küçükçekmece’de daha önce tespit edilen adreslere operasyon için dün harekete geçen polis ekipleri, 3 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonlarda 5’i Pakistan uyruklu toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan imalathanede 5 ton 195 litre etil alkol ele geçirildi.
İmha edilmek üzere el konulan sahte alkol emniyete götürülürken, yakalanan şüphelilerden biri polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Geri kalan 6 şüpheli ise ’5607 Sayılı Kanuna Muhalefet’ suçundan bu sabah adli makamlara sevk edildi. Zanlıların mahkemedeki ifade işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

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