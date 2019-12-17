İstanbul'da, 5 yaşındaki çocuğu istismar ettiği iddia edilen öğretmen hakim karşısında

İSTANBUL (AA) - Kartal'da özel bir okulda eğitim gören 5 yaşındaki anaokulu öğrencisini istismar ettiği iddia edilen beden eğitimi öğretmeninin yargılanmasına başlandı.

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık S.A. ile avukatı katıldı. Duruşmada, mağdur çocuğun ailesi ve avukatları ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve KADEM avukatı da hazır bulundu.

Duruşmada savunması alınan sanık S.A, suçlamaları kabul etmeyerek, mağduru yüzme dersi dışında hiçbir zaman görmediğini ve beraatini talep ettiğini söyledi.

Anne A.A. ise 2017 yılında çocuğunu söz konusu okula kaydettirdiğini ifade ederek, "Zamanla çocuğumda bir takım sıkıntılar olmaya başladı. Tek başına uyuyamamaya başladı. Yine kekemelik ve gözünde tik gibi bir takım şikayetler oluşmaya başladı. Sanıktan şikayetçiyim." diye konuştu.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avukatı Bilal Karaoğlu da sanığın tutuklanmasını talep ettiklerini söyledi.

Mağdur S.A.A'nın ailesinin avukatı Betül Altınsoy da davaya katılma taleplerinin olduğunu kaydederek, "Dosya kapsamında tanzim edilen adli pedagog ve ATK raporu olayı ortaya koymaktadır. Sanığın tutuklanmasına karar verilmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.