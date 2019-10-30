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İstanbul’da 5 yıldır aranan azılı hırsız yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 14:03 | Son Güncelleme

5 yıldır aranan ve hırsızlık suçundan onlarca kaydı olan şahıs, Beykoz’da kaldığı evde yakalandı.

İstanbul’da 5 yıldır aranan azılı hırsız yakalandı

5 yıldır aranan ve hırsızlık suçundan onlarca kaydı olan şahıs, Beykoz’da kaldığı evde yakalandı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yakalanma anı polis kamerasına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler, 2014 yılından beri firari olan ve hırsızlık suçundan 30 kaydı ve hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Fırat Özden (32) isimli şahısı Beykoz Yenimahalle’de yaşadığı eve düzenlenen operasyonla yakaladı. Polisi fark eden şüphelinin, evin penceresinin önünde bulunan korkulukları kırarak kaçmaya çalıştığı esnada kıskıvrak yakalandığı öğrenildi.
Emniyette 30 adet suç kaydı ile hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fırat Özden tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın yakalanma anı da saniye saniye polis kamerasına yansıdı.

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