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İstanbul’da 50 kilogram esrar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 12:13 | Son Güncelleme

İstanbul’un iki farklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 50 kilo madde ele geçirildi.

İstanbul’un iki farklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 50 kilo madde ele geçirildi. Uyuşturucularla bağlantılı 3 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 ve 6 Ekim tarihlerinde Bakırköy ve Beyoğlu ilçelerinde bir dizi çalışma gerçekleştirdi. Operasyonun ilki 4 Ekim’de Bakırköy’de düzenlendi. İddiaya göre, şüphe üzerine bir aracı takibe alan polis, söz konusu aracı uygulama noktasında durdurdu. Otomobilin bagajında yapılan aramalarda daralı ağırlığı 9 kilo 280 gram gelen Hint Keneviri bitki parçaları (skunk) ele geçirildi. Bakırköy’de lüks bir sitede güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, şüphelinin ifadeleri doğrultusunda Beyoğlu’nda ikinci bir operasyon gerçekleştirildi. 6 Ekim’de Beyoğlu’nda bir iş yerine yapılan baskında ise 2 şüpheli gözaltına alındı. Söz konusu iş yerinde yapılan geniş çaplı aramalarda 36 kilogram gelen Hint Keneviri bitki parçaları (skunk) ve 5 kilogram toz esrar ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Bakırköy’de yapılan operasyonla yakalanan lüks sitenin güvenlik görevlisi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Beyoğlun’da yakalanan 2 şüphelinin polisteki sorguları ise devam ediyor.

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