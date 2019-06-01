İstanbul’da 500 binden fazla kumanya yardımı, 2 milyon kişiye iftar ve 300 bin kişiye sahur

İslam âleminin büyük bir ciddiyet ve neşeyle karşıladığı Ramazan iklimi, İslam dünyasına başkentlik yapmış İstanbul’da daha büyük coşkuyla yaşanıyor. İstanbul Ramazanlarını daha zengin kılan etmenlerin başında belediye hizmetleri geliyor.

Argetus Araştırma tarafından 2015 yılından itibaren gerçekleştirilen "İstanbul Ramazan Hizmetleri" araştırmasının 2019 yılı incelemesi tamamlandı.

Ramazan hizmetleri araştırması, İstanbul’da Ramazan ayı hizmetlerine yönelik hazırlıkları ve İstanbulluların memnuniyetini ölçerek belediyelerin ramazan hizmetlerini ve hangi konularda başarılı olduklarını ortaya koyuyor.

İstanbul genelinde İBB ve 36 ilçe belediyesi tarafından 500 binden fazla kumanya yardımı gerçekleştirildi. Ayrıca İstanbul’daki yoğun trafikte iftara yetişemeyen İstanbullulara, İBB ve 7 ilçe belediyesi tarafından 150 binden fazla iftariyelik dağıtıldı.

30 milyon TL nakdi yardım

İBB ve ilçe belediyeleri tarafından 2019 Ramazan’ında, mülteci ve göçmenlere, yoksul kişi ve ailelere, yetim, öksüz ve şehit yakınlarına yönelik nakit yardımları ile alışveriş çeki ve yardım kuponları verildi. İBB ve ilçe belediyeleri tarafından toplamda 30 milyon TL nakdi yardım gerçekleştirildi. Önceki yıllara göre nakit yardımın arttığı görülüyor. Nakit yardım artışında, farklı sosyal talepleri karşılamakta nakit vermenin fonksiyonel olmasının yanı sıra yerel seçim sürecinin de etkili olduğu anlaşılmaktadır.

2 milyon iftar ve 300 bin sahur

Ramazan ayında İstanbul genelinde belediyelerce 420 noktada 1 milyon 600 bin kişiye sokak iftarı (açık alan iftarları) verildi. 11 ilçede ise 36 farklı noktada kurulan iftar çadırlarından yaklaşık 220 bin kişi yararlandı.

32 ilçede, hemşehri dernekleri ile STK’lara 200 bine yakın iftar verildi. 9 ilçede Tekne Orucu kapsamında çocuklara yönelik 60 bin yemek ikram edildi.

7 ilçe belediyesi, değişik ülkelerde dayanışma sofraları kurarak ramazan faaliyetlerini yerel düzeyden çıkararak uluslararası düzeye taşıdı. "Kardeşlik Sofrası" gibi etkinlikler ile Balkanlarda yaşayan 60 bin kişiye iftar verildi.

İstanbul’daki 5 ilçede ise sahur ikramları sürekli verdi. 17 ilçede ise sürekli olmayan sahur etkinlikleri düzenlenerek toplamda 300 binin üzerinde sahur ikramı yapıldı. Sahur ikramlarındaki artışların nedenleri arasında havaların ramazanın son yarısında tahminlerin üzerinde sıcak geçmesi ve yenilenen İstanbul seçiminin propaganda süresinin azlığının daha fazla etkili olduğu tahmin ediliyor.

2015 yılında 15 ilçede kurulan ramazan etkinlik alanları, 2018 yılında 30’a ulaşmıştı. 2019 yılında ise belediyeler etkinlik alanlarını azaltmaya başladılar. Etkinlik alanı kuran belediye sayısı 2019 yılında 11’e geriledi. Belediyeler, bu dönemde etkinliklerini camii ve kültür merkezlerinde yapmayı tercih ettiler. 2019’da 3 binin üzerinde etkinlik yapıldı.

Hayırsever ve bağışçıların da desteği ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından İstanbul’da gerçekleştirilen ramazan ayı etkinlikleri, kültürel faaliyetler ve sosyal yardımların yanı sıra bu kapsamda gerçekleştirilen teknik harcamalar ile reklam ve tanıtım harcamalarından oluşan toplam bütçenin 400 Milyon TL’ye yaklaştığı tahmin ediliyor. Önceki yıllara göre faaliyet ve hizmetlerin bazı kalemlerde azalış göstermesine rağmen, İstanbul genelinde ramazan faaliyeti gerçekleştiren ve hizmet sunan belediyelerin artış gösterdiği görülüyor.

Havaların soğumaya başlamasıyla ramazan çadırlarının artacağı, sokak iftarlarının azalarak biteceği anlaşılıyor. 2019 Ramazan ayı hizmetlerinin tüm İstanbul’a yayılmasında ayrıca yenilenen İBB seçimlerinin etkisinin olduğu görülüyor. Daha önce ramazan ayına özel hizmet ve faaliyetlerde bulunmayan bazı belediyelerin, 2019’daki ramazan hizmetleri bundan dolayı arttı. Yine daha önce yoğun ramazan faaliyetleri gerçekleştiren ve hizmet sunan bazı belediyelerin ise hizmetlerini azalttıkları veya bu hizmetlerden vazgeçtikleri anlaşılıyor.

Ramazan, sosyal, siyasi ve kültür hayatını etkiliyor

Argetus Araştırma Danışmanı İlahiyatçı Sosyolog Erol Erdoğan’ın, Ramazan hizmetleri araştırması ile ilgili değerlendirmesi şöyle:

“Araştırma, İstanbul’un Ramazan ayında farklı yönlerden zenginleştiğini ortaya koyuyor. Ramazan aylarının sonbahardan yaza doğru akarken ortaya çıkan farklı ramazan faaliyetleri ve sunulan hizmetler, şimdi de havaların soğumasıyla yeniden değişiyor. Kış ramazanları için önümüzdeki yıllarda daha farklı etkinliklerin oluşacağını tahmin ediyorum. 31 Mart seçimlerinin hemen ardından başlayan 2019 Ramazan ayı, yeni belediye başkanlarına, vatandaşla buluşmak ve onların taleplerini dinlemek, kendilerini vatandaşa sunmak için bir fırsat sundu. Yine, yenilenecek olan İBB seçimlerinin de, ramazan ayına yönelik faaliyet ve hizmetleri farklılaştıran bir etkiye sahip olduğunu söylemek doğru olur. İstanbul belediyelerinin Ramazan ayında, dar gelirli ve muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal destekleri ve ikramları büyük önem arz ediyor. Ekranlara protokol, magazin, iş dünyası iftarları yoğun şekilde yansısa da ramazan sofraları ve yardımları yoksulun yüzünü güldüren en önemli araç olmayı sürdürüyor.

Manevi bir ortamı inşa eden dini ve kültürel faaliyetler, İstanbul’un Ramazan ayında zenginleşmesine katkıda bulunuyor. Bazı belediyeler uzun yıllardır ramazan aylarına karşı gösterdikleri önemi, faaliyetlerini ve hizmetlerini büyüterek ortaya koyuyorlar. Böylelikle o belediyelerin sınırları içerisinde farklı bir ramazan iklimi hâkim oluyor. Ramazan etkinlikleri çeşitli olan ilçeler, komşu ilçelerin ya da İstanbulluların ziyaretçi akınına uğruyor. Ramazan ayı, dini yaşamın yanı sıra siyasi, sosyal, kültürel ve ailevî hayatımızı etkilemeyi güçlü biçimde sürdürüyor. Son yıllarda Ramazan ayının aile ve mahalle kültürüne katkısının artığını da sevinçle gördüğümü de belirtmek isterim”.

