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İstanbul’da 6 ilçede hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 17:34 | Son Güncelleme

İstanbul’da 6 ilçede 4 adet iş yerinden hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik yapan 6 kişi, yaşanan kovalamaca sonunda yakalandı.

İstanbul’da 6 ilçede 4 adet iş yerinden hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik yapan 6 kişi, yaşanan kovalamaca sonunda yakalandı. Bir iş yerinden yaklaşık 150 bin TL değerinde kumaş çalan hırsızlar, adliye ye sevk edildi. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt, Bahçelievler, Küçükçekmece, Bağcılar, Gaziosmanpaşa ve Esenler’de 11 ile 19 Ekim tarihleri arasında, 4 adet iş yerinden, 1 adet otodan hırsızlık ve bir adet de resmi belgede sahtecilik yapıldığı yönünde ihbar aldı. Osmangazi Mahallesinde bulunan aracının içerisinden iki çuval içinde yaklaşık 100 Kg iplik, Bahçelievler’de bulunan bir iş yerinden Cocos,Dark 16 gram ürünlerden 15 koli 180 kutu ürün, Halkalı Merkez Mahallesinde bulunan başka bir iş yerinden 10 adet mikro sinema sistemi, 3 Adet hoperlör takımı,1 Adet radyatör, 148 adet saç kurutma makinesi ve 6 adet hoparlör, Bağcılarda bulunan bir iş yerinin kapı ve kepek sistemlerinin kırıldığı, aynı yerde bulunan başka bir yerinden ise, 3 bin metre uzunluğunda kumaş çalındığı, zararın 90 bin TL ile 150 bin TL arasında olduğu yönünde ihbar alan polis ekipleri harekete geçti.

Şahıslar kovalamaca sonunda yakalandı
İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda, 19 Ekim günü saat 07.00 sıralarında Avrupa Otoyolu Hadımköy 163. Sokak kesişimde bir vatandaşın elinde plaka ile koştuğu görüldü. Polis ekipleri, konuyu sorduğunda vatandaş, önde giden koyu renkli bir aracın, iş yerinden hırsızlık yaptığını ve kaçtıkları sırada plakalarını düşürdüğünü söyledi.

Bunun üzerine polis ekipleri, şüpheli aracı takip etmeye başladı. Şashıslar, yapılan takip sonunda Mahmutbey gişeler yan yolda kıstırıldı. Polis ekiplerini fark eden şahıslar kamaya başladı. Kaçmaya çalışan 6 şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan, Doğan G.’nin 21 suçtan, Onur G.’nin 28 suçtan, Serdar Y.’nin 19 suçtan, Erdal Ç.’nin 45 suçtan, Burak G.’nin 33 suçtan, Sadettin B.’nin ise 29 suçtan kaydı olduğu belirlendi. Emniyette işlemleri biten şahıslar adliyeye sevk edildi. Hırsızlık anları da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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