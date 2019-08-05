İSTANBUL'DA 62 YALI YENİ SAHİPLERİNİ BEKLİYOR (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) 

Gülseli KENARLI - Ali AKSOYER- GÜVEN USTA / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Boğazı'nın incisi niteliğindeki yalılardan 62'si yeni sahiplerini bekliyor.

İstanbul Boğazı'nın her iki yakasında 366'sı tarihi eser niteliğinde 600 yalı yer alıyor. Yarısından fazlası tarihi eser değerinde olan 62 yalı, 27 yalı dairesi de satış listesinde. Yalı ve yalı dairesi fiyatlarında en büyük etken lokasyon, tarihi değer ve rıhtım uzunluğu. Tarihi eser değeri bulunan yalıların ayrıca tavan yüksekliği de çok önemli. Satılık 62 yalının fiyatları 25 milyon TL ile 550 milyon TL arasında değişirken, yalı dairesi fiyatları ise 8 - 45 milyon TL arasında. Kiralık yalıların fiyatları ise 65 bin TL ile 140-150 bin TL arasında değişiyor.

PAZARLIĞIN BİTİŞ NOKTASINDA İNDİRİMLER

Gayrimenkul Danışmanı Sinem Ayıkcan Yılmaz, "Boğaz hattında şu anda 62 tane satılık yalımız var. Kiralık yalılara inanılmaz bir talep var. Geçen seneden bu zamana baktığımızda aslında telaffuz ettiğimiz rakamlar genellikle aynı" dedi. Yılmaz. daha çok masada bitiş noktasında, pazarlıklarda yalı fiyatlarında indirimler yaşandığını söyledi.