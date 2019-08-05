HABER

İSTANBUL'DA 62 YALI YENİ SAHİPLERİNİ BEKLİYOR (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 11:19 | Son Güncelleme

İSTANBUL Boğazı'nın incisi niteliğindeki yalılardan 62'si yeni sahiplerini  bekliyor.

Gülseli KENARLI - Ali AKSOYER- GÜVEN USTA / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Boğazı'nın incisi niteliğindeki yalılardan 62'si yeni sahiplerini bekliyor.
İstanbul Boğazı'nın her iki yakasında 366'sı tarihi eser niteliğinde 600 yalı yer alıyor. Yarısından fazlası tarihi eser değerinde olan 62 yalı, 27 yalı dairesi de satış listesinde. Yalı ve yalı dairesi fiyatlarında en büyük etken lokasyon, tarihi değer ve rıhtım uzunluğu. Tarihi eser değeri bulunan yalıların ayrıca tavan yüksekliği de çok önemli. Satılık 62 yalının fiyatları 25 milyon TL ile 550 milyon TL arasında değişirken, yalı dairesi fiyatları ise 8 - 45 milyon TL arasında. Kiralık yalıların fiyatları ise 65 bin TL ile 140-150 bin TL arasında değişiyor.

PAZARLIĞIN BİTİŞ NOKTASINDA İNDİRİMLER
Gayrimenkul Danışmanı Sinem Ayıkcan Yılmaz, "Boğaz hattında şu anda 62 tane satılık yalımız var. Kiralık yalılara inanılmaz bir talep var. Geçen seneden bu zamana baktığımızda aslında telaffuz ettiğimiz rakamlar genellikle aynı" dedi. Yılmaz. daha çok masada bitiş noktasında, pazarlıklarda yalı fiyatlarında indirimler yaşandığını söyledi.

Yılmaz, "Kiralık yalılar 65 bin TL'den başlıyor, 140-150 bin TL'ye kadar çıkıyor. Geçen seneye nazaran rakamlar daha düşük, daha uygun. En son satılan yalı için size örnek vermem gerekirse Anadolu Yakası'nda 140 milyon TL'den satışa çıkardığımız bir yalı, pazarlık masasında 90 milyon TL'ye bitti ve satışı bu rakamdan yapıldı. Kiralık yalılara örnek vermek gerekirse 85-90 bin TL'den pazarladığımız bir yalıyı geçen ay 65 bin TL'ye kiraya verdik." diye konuştu.

BİR YILDA 12 SATIŞ
Sinem Ayıkcan Yılmaz, "İlçe bazında bakarsak Beykoz'da 4, Yeniköy'de 3 tane satıldı, toplamda bir yıl içerisinde 12 yalı satıldı. Aslında bir yalının satış öyküsü ailede jenerasyonun değişmesiyle başlıyor. Yaklaşık 40-50 sene boyunca bir yalı bir ailede kalabiliyor. Ailenin büyümesi, genişlemesi ya da ölümlerin olması, maddi durumlar gibi sebeplerden dolayı satış 40 ile 50 seneyi bulabiliyor" diye konuştu.

SON 1 YILDA YABANCILAR 1 YALI ALDI
Yılmaz, "Yerli müşterilere bakarsak yalılara Ankara ve Bursa'dan çok ciddi talep var. Yabancılarda da özellikle Katar ve İran'dan çok talep geliyor. Son 1 yıl içerisinde Avrupa Yakası'nda Sarıyer'de yabancılara 1 yalı satışı gerçekleşti" dedi.

Görüntü Dökümü:
----------------------
- Boğazın HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ
- Yalıların HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ
- Boğazın görüntüsü
- Yalıların görüntüsü
- Sinem Ayıkcan Yılmaz ile röportaj
- Detaylar

Binlerce kişi bedava bitcoin sahibi olacakBinlerce kişi bedava bitcoin sahibi olacak
Engelleri aşan Ebru, hayallerinin peşinden koşuyorEngelleri aşan Ebru, hayallerinin peşinden koşuyor
İstanbul'da 62 yalı yeni sahiplerini bekliyorİstanbul'da 62 yalı yeni sahiplerini bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

G.Saray'a müjde! Çifte talip var

G.Saray'a müjde! Çifte talip var

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Ankara'da otelde korkutan yangın

Ankara'da otelde korkutan yangın

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Kahreden haber! 4 çocuk boğuldu

Kahreden haber! 4 çocuk boğuldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Geleceğe borcumuz var

Geleceğe borcumuz var

A 101 Aktüel 8 Ağustos’tan itibaren indirimli ürünler: Kıvrımlı televizyonlar ve kurbanlık satışı

A 101'de 8 Ağustos'tan itibaren indirimli ürünler

Emekli, dul ve yetimleri dolandırarak 20 milyon lira kazanmışlar!

Emekli, dul ve yetimleri dolandırarak 20 milyon lira kazanmışlar!

Nusaybin’de el yapımı patlayıcı infilak etti: 3 asker yaralı

Nusaybin'de patlama! Yaralı askerler var

Cumhurbaşkanı Erdoğan küçük Zeynep için devreye girdi

Küçük Zeynep'e Erdoğan'dan müjdeli haber!

Önce trafik levhasına, ardından duvara çarptı!

Yer: İstanbul! Her şey bir anda oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.