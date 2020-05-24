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  4. İstanbul'da 65 Yaş ve Üstü Bayramı Kutladı

İstanbul'da 65 Yaş ve Üstü Bayramı Kutladı

24.05.2020 22:09 | Son Güncelleme

Corona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü kişiler, Ramazan Bayramı’nın birinci günü verilen 6 saatlik izinle Fatih Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte bir araya gelerek bayramı kutladı

Corona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü kişiler, Ramazan Bayramı’nın birinci günü verilen 6 saatlik izinle Fatih Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte bir araya gelerek bayramı kutladı.

Fındıkzade Çukurbostan Parkı’nda yapılan etkinlikte, sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlara çeşitli ikramların yanında Türk sanat müziği dinletisi de sunuldu. Etkinlikte yer alan bazı vatandaşların müziğe danslarla eşlik etmesi güzel görüntülere sahne oldu.

Arkadaşları, komşuları ve tanıdıklarıyla banklarda sohbet eden insanların genel olarak maske taktıkları ve sosyal mesafe kuralına uydukları da dikkatlerden kaçmadı.

Etkinliğe eşi ile katılan Ayten Çamlıbel, buruk bir bayram yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“70 yaşındayım, bugüne kadar böyle bir şey görmedim. Üzücü bir durum ama yine de çabuk atlattık sayılır. Biraz daha gayret ederek güzel günler bizim olacak. İnsan evlatlarıyla dahi beraber olamıyor, buruk bir duygu ama yapacak da bir şey yok. Her şey bizlerin sağlığı için.”

Aykut Çamlıbel, iyi günler için bu sıkıntılara katlanılması gerektiğini belirterek, “2-3 saatliğine buraya geldik. Müzikle birlikte mutlu olduk. Alışmadığımız bir şeydi ama alışmamız icap ediyormuş. Biz iyi olursak gelecek günler daha da iyi olacak” şeklinde konuştu.

Röportaj yapacağımız esnada Almanya’daki torunuyla görüntülü konuşarak bayramlaşan Kadriye Saran, konuşması bittikten sonra VOA Türkçe mikrofonuna şunları söyledi:

“Gönül yakından konuşmak istiyor. O anda görüyorsun güzel ama kapatınca çok duygulanıyorum. Rüya gibi. Ben kızımdan uzağım. Oğlum ve gelinim sağlıkçı, Çapa Tıp Fakültesi’nde çalışıyorlar. Ben onlarla beraber yaşıyorum. Evin içinde bile mesafeyi koruyoruz. Onlar işe giderken savaşa gidiyorlarmış gibi arkalarından dua ediyorum. Temennim bu hastalık geçer ve eskisi gibi yine ailelerimizle bir arada toplanırız. Ayrıca çocuklar el öpmeye gelmedi bugün, ona çok üzüldüm. Onlara şeker, çikolata, bozuk para hazırlıyordum, o da yok bugün.”

Uzun süredir evde oldukları için psikolojilerinin bozulmaya başladığını ifade eden Mehmet Usta, yasakların gevşetilmesini istediğini söyledi.

Usta, “İnanın evde bunaldık. Eşim neredeyse psikolojik problemler yaşayacak hale geldi. Artık biraz daha gevşetilmesini devletimizden talep ediyoruz. Bizler her şeye riayet ediyoruz fakat maske takmayanlar, kurallara uymayanlar var. Devletimizden bu uymayanlara cezai müeyyide uygulamasını rica ediyoruz” dedi.

Emekli öğretmen 68 yaşındaki Selçuk Cansever ise şunları söyledi:

“Çoluğu çocuğu göremiyoruz, hüzünlü bir bayram yaşıyoruz. Ama bize bu kadar müsaade ettikleri için de çok teşekkür ediyoruz. Biz de bugünümüzü böyle parkta değerlendiriyoruz.”

Bayram arifesinde kendisini çok kötü hissettiğini ifade eden Saadet Babaoğlu, “Bayram hazırlığı yapardık. Yine yaptık ama biraz buruk oluyor. Kızım hastanede çalışıyor, onunla görüntülü konuşuyoruz. Onlar gelemiyor, görüşemiyoruz. İnşallah bir dahaki bayrama kadar geçer” diye konuştu.

Üç aydan bu yana evde olduklarının altını çizen Dikmen Tamer, “Bu üçüncü izin günümüz. Biz kurallara çok riayet ediyoruz. Diğer vatandaşlar da buna özen gösterirse daha çabuk atlatırız bu sıkıntıyı” dedi.

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