İstanbul'da 65 Yaş ve Üstü Bayramı Kutladı

Corona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü kişiler, Ramazan Bayramı’nın birinci günü verilen 6 saatlik izinle Fatih Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte bir araya gelerek bayramı kutladı. Fındıkzade Çukurbostan Parkı’nda yapılan etkinlikte, sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlara çeşitli ikramların yanında Türk sanat müziği dinletisi de sunuldu. Etkinlikte yer alan bazı vatandaşların müziğe danslarla eşlik etmesi güzel görüntülere sahne oldu. Arkadaşları, komşuları ve tanıdıklarıyla banklarda sohbet eden insanların genel olarak maske taktıkları ve sosyal mesafe kuralına uydukları da dikkatlerden kaçmadı. Etkinliğe eşi ile katılan Ayten Çamlıbel, buruk bir bayram yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “70 yaşındayım, bugüne kadar böyle bir şey görmedim. Üzücü bir durum ama yine de çabuk atlattık sayılır. Biraz daha gayret ederek güzel günler bizim olacak. İnsan evlatlarıyla dahi beraber olamıyor, buruk bir duygu ama yapacak da bir şey yok. Her şey bizlerin sağlığı için.”

Aykut Çamlıbel, iyi günler için bu sıkıntılara katlanılması gerektiğini belirterek, “2-3 saatliğine buraya geldik. Müzikle birlikte mutlu olduk. Alışmadığımız bir şeydi ama alışmamız icap ediyormuş. Biz iyi olursak gelecek günler daha da iyi olacak” şeklinde konuştu. Röportaj yapacağımız esnada Almanya’daki torunuyla görüntülü konuşarak bayramlaşan Kadriye Saran, konuşması bittikten sonra VOA Türkçe mikrofonuna şunları söyledi: “Gönül yakından konuşmak istiyor. O anda görüyorsun güzel ama kapatınca çok duygulanıyorum. Rüya gibi. Ben kızımdan uzağım. Oğlum ve gelinim sağlıkçı, Çapa Tıp Fakültesi’nde çalışıyorlar. Ben onlarla beraber yaşıyorum. Evin içinde bile mesafeyi koruyoruz. Onlar işe giderken savaşa gidiyorlarmış gibi arkalarından dua ediyorum. Temennim bu hastalık geçer ve eskisi gibi yine ailelerimizle bir arada toplanırız. Ayrıca çocuklar el öpmeye gelmedi bugün, ona çok üzüldüm. Onlara şeker, çikolata, bozuk para hazırlıyordum, o da yok bugün.” Uzun süredir evde oldukları için psikolojilerinin bozulmaya başladığını ifade eden Mehmet Usta, yasakların gevşetilmesini istediğini söyledi.