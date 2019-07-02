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İstanbul'da 7 ilçede yapılan kaçak sigara operasyonu kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 15:29 | Son Güncelleme

İSTANBUL'a çeşitli illerden kaçak tütün ve tütün mamulleri getirildiğini belirleyen polis ekipleri, İstanbul'da 7 ilçede çeşitli adreslere operasyon düzenleyerek 35 kişiyi gözaltına aldı.

Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'a çeşitli illerden kaçak tütün ve tütün mamulleri getirildiğini belirleyen polis ekipleri, İstanbul'da 7 ilçede çeşitli adreslere operasyon düzenleyerek 35 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonlar kapsamında tonlarca kaçak sigara, tütün ve tütün mamulü ele geçirildi. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tütün kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, çeşitli illerden şehirlerarası otobüslerle İstanbul'a gümrük kaçağı tütün mamulü gönderildiğini tespit etti. 7 İLÇEDE OPERASYON Ekipler 20 Mayıs - 21 Haziran tarihleri arasında önceden tespit edilen 49 kişinin yakalanmasına yönelik Fatih, Tuzla, Sancaktepe, Küçükçekmece, Güngören, Beykoz ve Bağcılar'da çeşitli adreslere operasyonlar düzenledi. 35 GÖZALTI, TONLARCA TÜTÜN Yapılan operasyonlarda 35 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri hakkında yakalama kararı olan 14 kişinin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor. Ekipler yaptığı aramalarda 55 bin 865 paket kaçak sigara, 17 bin 690 kaçak puro, 7 kilo 786 gram kaçak pipo tütünü, 41 ton 500 kilogram kaçak nargile tütünü, 21 ton 581 kilogram kaçak sigara tütünü, 51 bin 800 boş makaron, 220 bin dolu makaron ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 20 kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. 21 Haziran'da adliyeye sevk edilen 15 kişiden 10'u çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. OPERASYONLAR POLİS KAMERASINDA Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonlar polis kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde bir otobüsü takip eden polisler, otobüsten çıkardıkları kolilerde kaçak sigaraları bulması kameralarca kaydedildi. Ekiplerin bir işyerinde de sigaraları saklamak için gizli bölme olduğu dikkat çekti.

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