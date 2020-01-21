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  4. İstanbul'da 7 ton metil alkol ele geçirildi

İstanbul'da 7 ton metil alkol ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 16:20 | Son Güncelleme

İstanbul'da 7 ton metil alkol ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta bir imalathaneye düzenlenen operasyonda yaklaşık 7 ton metil alkol ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Orhangazi Mahallesi'ndeki bir imalathanede metil alkol bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında imalathaneye operasyon düzenleyen ekipler, A.K, M.A ve G.A'yı gözaltına aldı.

Söz konusu adreste sahte içki üretiminde kullanıldığı değerlendirilen yalaşık 7 ton metil alkol ele geçirildi.

Üzerinden sahte kimlik çıkan şüpheli A.K'nin 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt operasyon polis

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