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İstanbul’da 70 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 09:05 | Son Güncelleme

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla Türkiye’ye gelen ve Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a geçmeye çalışan 40’ı Pakistan, 30’u Bangladeş uyruklu toplam 70 kaçak göçmen ile kaçakçılığı organize eden 6 şahıs yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla Türkiye’ye gelen ve Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a geçmeye çalışan 40’ı Pakistan, 30’u Bangladeş uyruklu toplam 70 kaçak göçmen ile kaçakçılığı organize eden 6 şahıs yakalandı. Göçmen kaçakçısı 6 kişi de tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Öte yandan, bir minibüse seyir halinde yapılan operasyon saniye saniye kaydedildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı organize göçmen kaçakçılığı ile mücadelesi aralıksız sürdürüyor. Yasa dışı yollardan Türkiye’ye giriş yapan göçmenlerin Edirne’de bulunan Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a geçiş yapacağı ihbarı alan jandarma ekipleri, yaptığı istihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucunda kaçakçıların kullandığı minibüsü tespit etti. Takibe alınan minibüsün sık sık Eyüpsultan’da bulunan bir adrese gittiği belirlendi. Bölgede araştırmalarını yoğunlaştıran ekipler, söz konusu adresin göçmenlerin yurt dışına çıkmadan önce geçici olarak barındığı “Şok Evi” olduğunu tespit etti. Minibüsün içine kaçak göçmenlerin bindiğini gören jandarma ekipleri, hem minibüse hem de “Şok Evi”ne eş zamanlı baskın düzenledi. Ekipler ile kaçakçılar arasında otoyolda süren kovalamacının ardından kaçak göçmenleri taşıyan minibüs durduruldu. Aracın içinden 12 yabancı uyruklu kaçak göçmen çıktı.

Jandarma’dan “Şok Evi”ne şok baskın
Eş zamanlı olarak şok evinde de arama yapıldı. Aramalarda evin odalarında, kanepe altlarında, mutfak dolaplarında, hatta çatıda saklanmış vaziyette 30’u Pakistan 28’i Bangladeş uyruklu kaçak göçmen ile aralarında çete liderinin de bulunduğu 6 organizatör yakalandı. Göçmen kaçakçılığını organize eden suç örgütü mensuplarınca yaşam koşulları çok kötü durumda olan bu evlerde barınmak zorunda bırakılan göçmenler, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Para karşılığında umut satmışlar
Yakalanan insan tacirlerinin üzerinden para alışverişini not ettikleri 2 adet defter çıkması umut tacirlerinin kazandığı yüksek meblağları gözler önüne serdi. Evde yapılan aramalarda ise çeşitli resmi kurumlara ait sahte yol/izin belgeleri, uluslararası koruma belgeleri, 30 adet cep telefonu ile sim kartları ile 1 adet şişme bot ve bu bota ait 2 adet kürek ile 1 adet şişirme pompası ele geçirildi, organizatörlerin kullandığı ve göçmenleri sınıra götürecek olan 1 minibüse de el konuldu.

Göçmenlere ve organizatörlere para cezası yağdı
Adam başı 2000 euroya umuda yolculuğa çıkan, yasa dışı yollardan Yunanistan’a kaçmak isteyen, Pakistan ve Bangladeş uyruklu toplam 70 kişi hakkında yasal işlemler tamamlanarak Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. 70 göçmen ve 6 organizatöre toplam 350 bin TL idari para cezası uygulandı. Yakalanan 6 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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