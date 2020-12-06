İstanbul’da 700 bin sahte dolar ele geçirildi

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 700 bin sahte ABD doları ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin kenar mahallelerinden Hacı Ahmet‘te yaşayan yabancı uyruklu bir şahsın evde piyasaya sürülmek üzere sahte dolar ve silah bulundurduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu evi ve şüpheliyi takibe alan emniyet ekipleri, adrese 4 Aralık’ta operasyon düzenledi. Baskında yabancı uyruklu Yahya B. (23) yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 10 bin dolar balya halinde 700 bin sahte Amerikan doları banknot, 1 ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 17 fişek ile 22 gram metamfetamin ve bir miktar kubar esrar ele geçirildi. Yahya B., polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün “parada sahtecilik”, “6136 SKM” ve “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” suçlarından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli, hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

