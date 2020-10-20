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  4. İstanbul’da 741 işletmeye ceza yağdı

İstanbul’da 741 işletmeye ceza yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 09:20 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün İstanbul genelinde 415 ekip ve 998 personel ile yapılan korona virüs denetimlerinde 4 bin 586 iş yerinin denetlendiğini ve bunlardan 713’üne ceza, 28’ine ise idari ceza uygulandığını duyurdu.Vali Yerlikaya resmi twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “İstanbul’da 19 Ekim’de korona virüs ile mücadele kapsamında “Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri"ne yönelik 415 ekip, 998 personel ile 4 bin 586 iş yerine denetim yapıldı.

İstanbul’da 741 işletmeye ceza yağdı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün İstanbul genelinde 415 ekip ve 998 personel ile yapılan korona virüs denetimlerinde 4 bin 586 iş yerinin denetlendiğini ve bunlardan 713’üne ceza, 28’ine ise idari ceza uygulandığını duyurdu.
Vali Yerlikaya resmi twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “İstanbul’da 19 Ekim’de korona virüs ile mücadele kapsamında “Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri"ne yönelik 415 ekip, 998 personel ile 4 bin 586 iş yerine denetim yapıldı. 299 iş yeri uyarıldı. 713 cezai, 28 idari ceza uygulandı. 2 iş yeri faaliyetten men edildi.”

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