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  4. İstanbul’da 8 ayrı evden 1 Milyonluk vurgun yapan çete çökertildi

İstanbul’da 8 ayrı evden 1 Milyonluk vurgun yapan çete çökertildi

23.02.2021 10:23 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da toplam 8 ayrı evden 1 Milyon TL vurgun yapan çete çökertildi.

İstanbul’da toplam 8 ayrı evden 1 Milyon TL vurgun yapan çete çökertildi. 6 şüpheli gözaltına alınırken, yakalanma anlarına ilişkin görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 28 Ocak ve 19 Şubat tarihleri arasında Kadıköy, Üsküdar, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Esenler, Avcılar, Bahçelievler, ve Eyüp Sultan ve Güngören’de hırsızlık yapıldığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, çevrede bulunan güvenlik kamera görüntüleri inceleyerek, şahısların eşkalleri belirledi. Yapılan incelemenin ardından polis ekipleri, 6 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlardan biri suç üstün yakalanırken, diğer 5 şüphelide yapılan operasyonlar ile gözaltına alındı. Toplam 8 ayrı eve giren ve 1 Milyon TL vurgun yapan hırsızlık çetesi çökertildi. Gözaltına alınan şahıslar, emniyette işlemlerinin bitmesinin ardından adliye ye sevk edildi.
Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelilerin polis ekiplerini görünce kaçmaları ve bir şüphelinin yakalanma anı yansıdı.

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