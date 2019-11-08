HABER

İstanbul'da 8 DEAŞ şüphelisine tutuklama istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 17:29 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Bayramı törenlerine yönelik sansasyonel eylem hazırlığında oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 şüpheli "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı törenlerine yönelik sansasyonel eylem hazırlığında oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 DEAŞ şüphelisinden 8'inin tutuklanması istendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin İdlib'de etkisiz hale getirilmesinin ardından sansasyonel eylem hazırlığında olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeleri alınan şüphelilerden 8'i "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilirken, 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Şüphelilerin nöbetçi hakimlikteki işlemleri sürüyor.

- Sevk yazısında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar savcısı tarafından hazırlanan sevk yazısında, DEAŞ terör örgütü adına İstanbul'da faaliyet yürüten şüphelilerin, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında çalıntı araçla temin edecekleri silahları kullanarak eylem yapmayı planladıkları belirtildi.

İstihbari çalışmalar sonucunda şüpheli H.K'nin 29 Ekim öncesinde şüpheli B.Ç'den silah temin ettiğinin anlaşılması üzerine, DEAŞ eylemlerinin önüne geçilmesi adına operasyona başlandığı anlatılan yazıda, şüphelilerden elde edilen dijital materyallerde DEAŞ terör örgütüne ait videolar, ses kayıtları, örgütün sözde bayrağı gibi çok sayıda malzeme bulunduğu kaydedildi.

İstanbul Valiliği yakınlarındaki İstanbul Defterdarlığı otoparkında park edilmiş ikiz plakalı çalıntı araç bulunduğu belirtilen yazıda, şüpheli T.G'den elde edilen dijital materyallerin birinde, araç GPS'ini devre dışı bırakma konusunda bilgi içeren ekran görüntüsü bulunduğu aktarıldı.

TEM Daire Başkanlığınca hazırlanan MASAK raporunda şüpheli R.K'nin, hakkında "örgüte üye olma" suçundan soruşturma yürütülen veya yargılanan kişilerle para transferi ilişkisi olduğu bilgisinin yer aldığı kaydedilen yazıda, R.K'nin üzerinde görülen ve orantısız olarak kabul edilen 1,2 milyon lirayı ülke içerisinde örgüt faaliyetlerinde kullanılmak üzere koordine ettiğinin değerlendirildiği anlatıldı.

Sevk yazısında, "DEAŞ terör örgütünün elebaşı Bağdadi'nin öldürüldüğü haberlerinden sonra Türkiye'den intikam almak amacıyla eylem yapmak istediğinin değerlendirildiği" kaydedildi.

PARTNER Erkek arkadaşını böyle kandırdı Erkek arkadaşını böyle kandırdı
Minibüsün çarptığı kadın öldü, polis izleyenleri uzaklaştırdıMinibüsün çarptığı kadın öldü, polis izleyenleri uzaklaştırdı
Bilecik’te trafik kazası; 1 yaralıBilecik’te trafik kazası; 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cumhuriyet bayramı DEAŞ sansasyonel eylem

En Çok Okunan Haberler

Bitcoin Safiye Bursa’da yakalandı

Bitcoin Safiye Bursa’da yakalandı

Twitter'dan açıkladı! 'Ben de otistiğim'

Twitter'dan açıkladı! 'Ben de otistiğim'

Bakan duyurdu! Ödemeler bugün başlıyor

Bakan duyurdu! Ödemeler bugün başlıyor

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Dev operasyon başladı! Onlarca tim sahaya indi

Dev operasyon başladı! Onlarca tim sahaya indi

Aksaray'daki skandal olayla ilgili yeni gelişme!

Aksaray'daki skandal olayla ilgili yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Feci ölüm! Yıkıldılar

Feci ölüm! Yıkıldılar

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran 'düşürdük' dedi! Pentagon'dan açıklama geldi

Tansiyonu yükselten olayda yeni gelişme! Pentagon açıkladı

Adana'da bıçaklandığını ailesinden saklayan kız öğrenci hastaneye kaldırıldı

Bıçaklandığını ailesinden gizledi! Bugün okulda fenalaşınca hastaneye kaldırıldı

İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-17' uygulaması

İstanbul'a karadan ve havadan abluka!

Otizmli çocuklar 'Aksaray’a sessiz kalma' diye haykırdı

Otizmli çocuklar 'Aksaray’a sessiz kalma' diye haykırdı

Bakan Turhan'dan flaş Kanal İstanbul açıklaması

Bakan Turhan'dan flaş Kanal İstanbul açıklaması

Son dakika: Yargıtay cezaları onadı! Fahri Kasırga'nın alıkonulması davasında 14 kişiye ağırlaştırılmış müebbet

Yargıtay cezaları onadı! 14 kişiye ağırlaştırılmış müebbet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.