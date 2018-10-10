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İstanbul'da 9 ayda 7 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 11:50 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da  9 ayda 7 ton 240 kilo 328 gram uyuşturucu madde ile 4 milyon 950 bin 949 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da 9 ayda 7 ton 240 kilo 328 gram uyuşturucu madde ile 4 milyon 950 bin 949 uyuşturucu hap ele geçirdi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 4 bin 237 kişi çıkartıldığı mahkemelerde tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri’nin 2018 yılı başından bu yana 7 ton 240 kilo 328 gram uyuşturucu madde ile 4 milyon 950 bin 949 uyuşturucu hap ele geçirdi. Narkotik polisleri uyuşturucu madde üretmek, satmak gibi suçlarla ilgili olarak yılbaşından bu yana yaptığı çalışmalarda 35 bin 644 farklı olaya müdahale etti. Ekipler bu olaylarda 48 bin 646 kişi hakkında işlem yaptı. Bu şüphelilerden 4 bin 237’si çıkartıldığı mahkemeler tarafından tutuklandığı öğrenildi.

1 HAFTADA 50 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan polis ekiplerinin il genelinde 1 Ekim- 6 Ekim tarihleri arasında yaptığı 13 farklı operasyonda 50 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve bir tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 50 şüpheli çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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