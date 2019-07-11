İstanbul'da 9 Eylül'de toplu ulaşım ücretsiz

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Meclisi, eğitim-öğretim yılının başlayacağı 9 Eylül'de kentteki toplu ulaşımın ücretsiz olmasını karara bağladı.

2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlayacağı günde trafik yoğunluğunun yaşanmaması için toplu taşımanın ücretsiz olması, AK Parti ve CHP'nin ortak önerisiyle gündeme geldi.

AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ve CHP İBB Grup Başkanvekili Doğan Subaşı'nın ortak imzasıyla verilen teklifte, okulların açıldığı gün trafikte büyük bir yoğunluğun yaşandığı belirtilerek, "Ailelerin genel olarak çocuklarını okulun eğitime başladığı ilk günlerde hususi araçlarıyla götürmeyi tercih etmeleri nedeniyle trafiğe ilave yük gelmekte, bununla birlikte seyir güvenliği de tehlikeye girmektedir" denilerek toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesi talep edildi.

İlgili komisyonlarda görüşülen ve olumlu bulunan teklif rapor haline getirilerek İBB Meclisi'ne sevk edildi. Saraçhane'deki Meclis toplantısında değerlendirilen rapor, oylamaya sunuldu. Rapor, oy birliğiyle kabul edilerek meclisten geçti. Buna göre, 9 Eylül Pazartesi günü saat 06.00 ile 14.00 arasında istanbulkart entegrasyonuna dahil tüm araçlar ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

İBB Meclisi, ağustosta tatile gireceği için bu yöndeki karar erkenden alındı.

