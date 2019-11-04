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İstanbul'da 9 ilçede su kesintisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 12:33 | Son Güncelleme

İSKİ'den yapılan açıklamayla İstanbul'da yarın 9 ilçenin birçok mahallesinde su kesintilerinin yaşanacağı duyuruldu.

İSTANBUL,(DHA)- İSKİ'den yapılan açıklamayla İstanbul'da yarın 9 ilçenin birçok mahallesinde su kesintilerinin yaşanacağı duyuruldu. İstanbul'un iki yakasında da uygulanacak kesintiler en az 10 saat sürecek. Bazı noktalarda su kesintileri 20 saate ulaşacak.
Üsküdar Küçük Çamlıca Terfi Merkezi'nde yapılacak olan bakım-onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle; 5 Kasım Salı günü saat 11.00'dan itibaren 9 ilçede su kesintisi yaşanacak. İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, "Çalışma kapsamında Küçük Çamlıca'daki eski terfi merkezini devre dışı bırakarak, kapasitesi artırılmış olan yeni terfi merkezini işletmeye alacak. Böylelikle, saha içerisinde borulama sisteminde yapılacak düzenleme ile yenilenmiş terfi merkezindeki bakım-onarım ve arıza durumlarında geniş kesintiler yerine, lokal kesintilerle işlem yapılabilmesi mümkün olacak" denildi. Kesinti yapılacak İlçeler ve Mahalleleri ise şöyle;
Fatih, Cankurtaran, Sultan Ahmet, Binbirdirek, K.Ayasofya, Emin Sinan, Şahsuvarbey, Mimar Hayrettin, Muhsine Hatun, Saraç İshak, Mimar Kemallettin, Nişanca, Katip Kasım, Mesihpaşa, Aksaray, Cerrahpaşa, Haseki Sultan, Kocamustafapaşa, Sümbül Efendi, Yedikule, Silivrikapı, Karagümrük, Topkapı, Hocapaşa, Hobyar, Sururi, Molla Fenari, Alemdar, Beyazıt, Taya Hatun, Mercan, Tahtakale, Rüstempaşa, Demirtaş, Süleymaniye, Hoca Gıyasettin, Hacı Kadın, Yavuz Sinan, Sarıdemir, Cibali, Yavuz Sultan Selim, Balat ve Ayvansaray'da 10 saat.
Zeytinburnu; Beştelsiz, Çırpıcı, Gökalp, Kazlıçeşme, Maltepe, Merkez Efendi, NuriPaşa, Seyit Nizam, Sümer, Telsiz, Veliefendi, Yenidoğan ve Yeşiltepe'de 10 saat.
Beyoğlu; Arap Cami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyetzade, Şahkulu, Kemankeş, Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalı Mescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıç Ali Paşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasan Efendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu, 10 saat.
Beşiktaş; Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannüma, Abbas Ağa, Yıldız, Mecidiye, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy ve Bebek 'de 10 saat.
Kadıköy; Acıbadem, Koşuyolu, Caferağa, Osmanağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa, Fikirtepe, Dumlupınar, Eğitim ve Fenerbahçe'de 10 saat.
Üsküdar; Kandilli, Küçüksu, İcadiye, Kuzguncuk, Selami Ali, Mimar Sinan, Ahmediye, Beylerbeyi, Çengelköy, Kuleli, Selimiye, Salacak, Bulgurlu, Cumhuriyet, Yavuztürk, Bahçelievler, M.Akif Ersoy, Güzeltepe,
Burhaniye, K.Çamlıca, Sultantepe ve Zeynep Kamil'de 10 saat, Acıbadem, Altunizade, Murat Reis, Valide-i Atik, Barbaros, Kısıklı, Ferah, Kirazlıtepe, Küplüce ve Ünalan bölgeleri ile Yavuztürk'ün üst kotlarında 20 saat.
Ataşehir; Örnek, Esatpaşa ve Fetih'te 20 saat.
Ümraniye; Armağanevler, Atakent, Atatürk, Dumlupınar, Elmalıkent, Esenevler, Hekimbaşı, İnkılap, İstiklal, Kazım Karabekir, Namık Kemal, Saray, Site, Tantavi, Topağacı ve Yamanevler'de 10 saat,
Atatürk Mahallesi'nin üst kotlarında 20 saat.
Beykoz; Göksu ve Yeni mahallelerinin bir kısmında 10 saat.

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