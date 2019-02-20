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İstanbul’da 9 PKK’lı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2019 10:25 | Son Güncelleme

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanmasına düzenlenen operasyonda yakalanan 14 PKK’lının 9’u tutuklandı.İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK’nın İmralı Adası’nda tutuklu bulunan elebaşı Abdullah Öcalan’ın yakalanışının yıldönümünde korsan gösteri ve emniyet mensuplarına yönelik silahlı saldırı hazırlığında oldukları ileri sürülen 14 PKK’lı düzenlenen operasyonla yakalamıştı.

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanmasına düzenlenen operasyonda yakalanan 14 PKK’lının 9’u tutuklandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK’nın İmralı Adası’nda tutuklu bulunan elebaşı Abdullah Öcalan’ın yakalanışının yıldönümünde korsan gösteri ve emniyet mensuplarına yönelik silahlı saldırı hazırlığında oldukları ileri sürülen 14 PKK’lı düzenlenen operasyonla yakalamıştı. Yasa dışı eylem hazırlığında olan çoğu örgütün gençlik yapılanmasına mensup şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlanarak önceki gün adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan PKK üyesi 14 şüpheliden 5’i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 9 örgüt üyesi, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.
Öte yandan aynı operasyonun polis kamerasına ait görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde özel harekat polislerinin hücre evlerine girip adreslerde arama çalışmaları yer alıyor.

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