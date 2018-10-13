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- İSTANBUL'DA 90 CADDE VE SOKAK İSMİ DEĞİŞİYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 15:29 | Son Güncelleme

 İSTANBUL Büyükşehir Belediye Meclisi, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine FETÖ’yü çağrıştıran 90 cadde ve sokak ismini; şehit, gazeteci, sporcu ve sanatçı isimleriyle değiştirdi.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Murat DELİKLİTAŞ - Zeki GÜNAL - İstanbul, (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediye Meclisi, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine FETÖ’yü çağrıştıran 90 cadde ve sokak ismini; şehit, gazeteci, sporcu ve sanatçı isimleriyle değiştirdi. Mecliste, Eren Bülbül'ün adının da artık İstanbul sokaklarına verilmesine karar verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, çeşitli ilçelerdeki FETÖ terör örgütünü çağrıştıran 90 cadde ve sokak isminin değiştirilmesini kararlaştırdı. Ekim ayı toplantılarının son birleşiminde görüşülen raporda; zaman, hizmet, himmet, ışık, samanyolu, dumanlı gibi isimleri taşıyan cadde ve sokakların isminin değiştirilmesi, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

EREN BÜLBÜL’ÜN ADI BAHÇELİEVLER’DE YAŞAYACAK
2017'de Trabzon’un Maçka ilçesinde ihbar ettiği PKK’lı teröristlerin açtığı ateşle şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün adının, Bahçelievler Zafer Mahallesi'ndeki Samanyolu Sokağı'na verilmesi onaylandı.

“ZEYTİN DALI HAREKATI" DÖRT İLÇEDE SOKAK ADI OLDU
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin’deki terör odaklarına yönelik Ocak 2018’de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nın ismi de Beylikdüzü, Küçükçekmece, Maltepe ve Sarıyer’deki 4 ayrı sokağa verildi.

5 İLÇEDE ŞEHİT İSİMLERİ YAŞAYACAK
Avcılar, Bayrampaşa, Büyükçekmece, Kartal ve Güngören’deki 5 ayrı sokağa çeşitli operasyonlarda şehit askerlerin isimleri verildi.

BEYLİKDÜZÜ’NE “KUDÜS SOKAĞI"
Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi’ndeki Zaman Sokağı’nın ismi, Türk ve İslam tarihinde çok önemli yeri olan Kudüs şehrinin ismiyle değiştirildi.

NAİM SÜLEYMANOĞLU VE SİNAN ŞAMİL SAM BEYLİKDÜZÜ’NDE YAŞAYACAK
Beylikdüzü Sahil Mahallesi'ndeki Samanyolu Caddesi’ne Kasım 2017’de hayata veda eden “Cep Herkülüö lakaplı ünlü haltercimizin adı verilerek, Naim Süleymanoğlu Caddesi oldu.
Karaciğer yetmezliği nedeniyle 2015 yılında hayatını kaybeden “Boğazın Boğasıö lakaplı Türk boksunun efsane ismi Sinan Şamil Sam’ın adı da Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde Işık Sokağı'na konuldu.

ŞİŞLİ’DEKİ SOKAKLARA HIRANT DİNK VE UĞUR MUMCU’NUN İSMİ VERİLDİ

Şişli Gülbahar Mahallesi'ndeki Işık Sokağı'nın yeni adı, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci Uğur Mumcu oldu. Şişli Meşrutiyet Mahallesi'ndeki Samanyolu Sokağı'na da uğradığı suikast sonucu 2007 yılında yaşamını yitiren gazeteci Hrant Dink'in adı verildi.

ZAMAN, IŞIK, DUMANLI YERİNE ŞAİR VE SANATÇI İSİMLERİ VERİLDİ

Kadıköy Dumlupınar Mahallesi'ndeki Zaman Sokağı’na da şair Melih Cevdet Anday’ın adı konuldu. Bakırköy Şenlikköy'deki Işık Sokağı’na ise ünlü yazar Yaşar Kemal’in adı verildi. 2013 yılında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Tuncel Kurtiz'in adı ise, Maltepe Zümrütevler Mahallesi'ndeki Dumanlı Sokağı'nda yaşayacak.

MÜNİR ÖZKÜL’UN ADI BEYOĞLU VE ÜSKÜDAR’DA YAŞAYACAK

Beyoğlu Kılıçalipaşa Mahallesi'nde bulunan Samanyolu Sokağı'na ise, Türk sinemasına damga vurmuş sanatçı Münir Özkul'un adı verildi. Özkul'un adı Üsküdar Kandilli Mahallesi'ndeki Işık Sokağı'nda da yaşayacak.

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