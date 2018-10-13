 İstanbul'da 90 cadde ve sokak ismi değişiyor

Cengiz ÇOBAN - Murat DELİKLİTAŞ - Zeki GÜNAL - İstanbul, (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediye Meclisi, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine FETÖ'yü çağrıştıran 90 cadde ve sokak ismini; şehit, gazeteci, sporcu ve sanatçı isimleriyle değiştirdi. Mecliste, Eren Bülbül'ün adının da artık İstanbul sokaklarına verilmesine karar verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, çeşitli ilçelerdeki FETÖ terör örgütünü çağrıştıran 90 cadde ve sokak isminin değiştirilmesini kararlaştırdı. Ekim ayı toplantılarının son birleşiminde görüşülen raporda; zaman, hizmet, himmet, ışık, samanyolu, dumanlı gibi isimleri taşıyan cadde ve sokakların isminin değiştirilmesi, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

EREN BÜLBÜL'ÜN ADI BAHÇELİEVLER'DE YAŞAYACAK

2017'de Trabzon'un Maçka ilçesinde ihbar ettiği PKK'lı teröristlerin açtığı ateşle şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün adının, Bahçelievler Zafer Mahallesi'ndeki Samanyolu Sokağı'na verilmesi onaylandı.

"ZEYTİN DALI HAREKATI" DÖRT İLÇEDE SOKAK ADI OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'deki terör odaklarına yönelik Ocak 2018'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın ismi de Beylikdüzü, Küçükçekmece, Maltepe ve Sarıyer'deki 4 ayrı sokağa verildi.