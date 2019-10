İstanbul'da 92 bin çocuğa Halk Süt

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bir eve süt girmiyorsa, bir çocuk süt içemiyorsa gelişiminde eksiklik var demektir. İşte bu nedenle İstanbul'da her çocuk süt içebilsin diye İstanbul Halk Süt'ü ihtiyacı olan ailelerimizin evlatlarına ücretsiz dağıtacağız." dedi.

İmamoğlu, Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde gerçekleştirilen İstanbul Halk Süt'ün tanıtım toplantısında, seçim öncesi verdikleri adil bir kent sözünü yerine getirmek için projeyi başlattıklarını söyledi.

Adil bir İstanbul yaratma hedefine en öncelikli gruptan başladıklarını ifade eden İmamoğlu, "Benim en dev projem çocuklarımıza hizmet ve çocuklarımızın gelişimine katkı olacaktır. Sağlığını ve mutluluğunu düşünmekle çocuklarımızın geleceğini teminat altına almak konusunda attığımız her adımın bu ülkenin de geleceğini teminata almak konusunda en temel adım olacağını biliyoruz. Çocuklar bizim en büyük değerimiz. Bu kentte onlar için adaleti sağlamak en önemli işimiz olmalı. Bulabileceğimiz her bir kuruşu, artırabildiğimiz her bütçeyi bu kentin çocuklarına harcamak en değerli proje." diye konuştu.