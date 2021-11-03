İstanbul'da ABD Askerinin Başına Çuval Geçirenlere Gözaltı

İstanbul Valiliği, ABD'nin Ortadoğu politikasını protesto etmek amacıyla ABD donanmasının sivil bir çalışanının başına çuval geçirdikleri gerekçesiyle 17 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Hedef aldıkları kişiye karşı Amerikan karşıtı sloganlar atan Türkiye Gençlik Birliği adlı grup, olaya ilişkin görüntüleri Twitter üzerinden paylaşmıştı.

Amerika'nın Ankara tarafından terörist olarak kabul edilen YPG savaşçılarına verdiği desteği protesto eden grup, "Siz bizim düşmanımızsınız ve burada istenmiyorsunuz. Amerikan askerlerinin topraklarımızda özgürce dolaşmasına izin veremeyiz. Yankee evine dön" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valiliği, açıklamasında, 17 kişinin, "İstanbul’a liman ziyaretinin parçası olarak gelen" Amerikan donanmasına ait geminin sivil çalışanını hedef aldığını kaydetti. Açıklamada gruba karşı herhangi bir suçlama yöneltilmesine ilişkin ayrıntı yer almadı.

Amerikan donanmasına ait USS Mount Whitney gemisinin kaptanı, Pazartesi günü, mürettebatının Türkiye ziyaretini ve "Türk müttefiklerle ilişkileri ilerletmeyi" dört gözle beklediğini söylemişti. Amerikan savaş gemisi, Karadeniz'deki NATO faaliyetlerine katılmak üzere İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapmıştı.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Karadeniz'deki donanma güçlerinin düşman hedeflerini vurma tatbikatı sırasında Karadeniz'de Amerikan savaş gemisinin faaliyette olmasına tepki göstermişti.

Türkiye Gençlik Birliği, 2014 yılında da benzer bir eylemde bulunmuş ve Karadeniz'de tatbikattan dönen Amerikan askerlerinin başına çuval geçirmişti.

NATO müttefiki olan ABD ve Türkiye arasındaki ilişkiler, Suriye politikasındaki farklılıklar, Ankara'nın Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi satın alması ve Türkiye'nin insan hakları sicili nedeniyle son yıllarda gerilmiş durumda.

