İstanbul'da ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi.

Fatih Camisi'nin avlusunda toplanan ve aralarında siyasi parti ve STK üyeleri ile vatandaşların da bulunduğu gruptakiler, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak "Kudüs Müslümanların başkentidir" yazılı pankart ile çeşitli dövizler açtı.

"Mescid-i Aksa onurumuzdur." sloganları atarak tekbir getiren gruba, Filistin'den Türkiye'ye tedavi için gelen bazı Filistinliler de katıldı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, burada yaptığı konuşmada, "Yüzyılın anlaşması" diye bir safsata, dolambaç ve film dolayısıyla tepkilerini ortaya koymak üzere toplandıklarını söyledi.

Fatih Camisi'nin duvarlarındaki iki blokun arasında mermi izleri bulunduğunu aktaran Çamlı, "Çapulcu harekat ordusunun gelip sıktığı o merminin izleri 100 yıl önceye aittir. Onun için burada toplanmamız önemlidir. O gün bugün, ümmetin iki yakası bir araya gelmemektedir. Koskoca bir devletten bir merhamet imparatorluğu şimdi düştük, ne hallerdeyiz. Kimi Türk, kimi Kürt, Arnavut, Alevi, Sünni, Çerkez... ensemize hırsız Amerika'nın zalim İsrail'in tokatlarını hissediyoruz." dedi.