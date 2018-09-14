İSTANBUL'DA  'AÇIKGÖZLER' OPERASYONU: 24 GÖZALTI

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Pendik ve Tuzla'da minibüsçüler üzerinde baskı kurarak çok sayıda yaralama ve nitelikli yağma suçlarına karıştığı iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Pendik ve Tuzla'da minibüsçüler üzerinde baskı kurarak yağma yapan grupla ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri çok sayıda yaralama ve nitelikli yağma suçlarına karıştıklarını belirlediği şüphelileri takibe aldı. Polis ekipleri, iddiaya göre liderliğini V.A'nın yaptığı 'Açıkgözler' olarak bilinen gruba yönelik yaptığı operasyonda şebeke lideri V.A. ve 2013 yılında işlenen bir cinayetten aranan ve 5 farklı suçtan aranan örgüt liderinin kardeşi H.A.'nın da aralarında bulunduğu 24 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 otomatik av tüfeği, 3'ü kurusıkı toplam 5 tabanca, 206 mermi, 2 yedek şarjör ile 11 bin 95 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

---------------------

(POLİS KAMERA)

- Operasyondan görüntüler

