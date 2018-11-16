İstanbul'da akademisyenler gözaltına alındı

Dr. Turgut Tarhanlı ile Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay gözaltına alındı.İstanbul Enmiyet Müdürlüğü'nün sabaha karşı düzenlediği operasyonlarda öğretim üyeleri gözaltına alındı. Operasyonun tutuklu iş insanı Osman Kavala’nın kurduğu Anadolu Kültür adlı girişime yönelik olduğu, bu kapsamda girişimin yönetiminde oldukları gerekçesiyle Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay ve Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı'nın gözaltına alındığı belirtildi. Operasyonun içeriği hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş Twitter hesabından yaptığı açıklamada, gözaltıları eleştirdi. Yarkadaş, "Bakan Mustafa Varank, beyin göçü yüzünden yurt dışına giden bilim insanlarına dün çağrı yapıyor, cazip imkanlar sunduklarını söylüyor ve ‚Dönün‘ çağrısında bulunuyordu. Turgut Tarhanlı ile Betül Tanbay'ın şafakta gözaltına alındığı bir ülkede kim ve nasıl bilim üretecek?" ifadesine yer verdi.