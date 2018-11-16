HABER

İstanbul'da akademisyenler gözaltına alındı

16.11.2018 09:51 | Son Güncelleme

İstanbul’da bu sabaha karşı düzenlenen operasyonlarda Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.

Dr. Turgut Tarhanlı ile Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay gözaltına alındı.İstanbul Enmiyet Müdürlüğü'nün sabaha karşı düzenlediği operasyonlarda öğretim üyeleri gözaltına alındı. Operasyonun tutuklu iş insanı Osman Kavala’nın kurduğu Anadolu Kültür adlı girişime yönelik olduğu, bu kapsamda girişimin yönetiminde oldukları gerekçesiyle Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay ve Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı'nın gözaltına alındığı belirtildi. Operasyonun içeriği hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş Twitter hesabından yaptığı açıklamada, gözaltıları eleştirdi. Yarkadaş, "Bakan Mustafa Varank, beyin göçü yüzünden yurt dışına giden bilim insanlarına dün çağrı yapıyor, cazip imkanlar sunduklarını söylüyor ve ‚Dönün‘ çağrısında bulunuyordu. Turgut Tarhanlı ile Betül Tanbay'ın şafakta gözaltına alındığı bir ülkede kim ve nasıl bilim üretecek?" ifadesine yer verdi.

Yarkadaş bir başka paylaşımında ise "AKP özgürlükleri yok etmiş bilim insanlarına dava açtırmış ve akademik hayatı bitirmiştir" dedi.

Gözaltına alınan öğretim üyelerinin Anadolu Kültür adlı girişimin yönetiminde görev yaptığı belirtiliyor. Girişimin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Osman Kavala, 18 Ekim 2017 tarihinde Goethe Enstitüsü ile birlikte gerçekleştirilmesi planlanan bir projenin toplantısından döndüğü sırada İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı. Kavala, “Gezi eylemlerinin yöneticisi olmak” ve “15 Temmuz darbe girişimine katılmak” suçlamalarıyla 1 Kasım’da tutuklanmıştı. Kavala halen Silivri Cezaevi’nde bulunuyor.

DW / HT, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Yarım asırdır bulunmayı bekliyordu! Kim olduğu ortaya çıktıYarım asırdır bulunmayı bekliyordu! Kim olduğu ortaya çıktı
Herkes penis heykeli sandı ama aslında...Herkes penis heykeli sandı ama aslında...
Dehşeti paylaştılar: 'Olduğum yer şu an böyle görünüyor!'Dehşeti paylaştılar: 'Olduğum yer şu an böyle görünüyor!'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Samsun'da bekar evinde hayatlarının şokunu yaşadılar!

Samsun'da bekar evinde hayatlarının şokunu yaşadılar!

Patates ve soğanda zam yolda!

Patates ve soğanda zam yolda!

Damien Comolli Fenerbahçe'den ayrılacak 2 ismi açıkladı

Damien Comolli Fenerbahçe'den ayrılacak 2 ismi açıkladı

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

İlginizi Çekebilir

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Fethullah Gülen açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Fethullah Gülen açıklaması

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Büyük bir hata

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Büyük bir hata

Sınırda kriz! Sayı hızla artıyor

Sınırda kriz! Sayı hızla artıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaşayan bir sanatçıya ait en pahalı eser: 90 milyon dolar

Yaşayan bir sanatçıya ait en pahalı eser: 90 milyon dolar

Kuzey Kore 'ultra-modern' silah denedi, ne olduğunu açıklamadı

Kuzey Kore 'ultra-modern' silah denedi, ne olduğunu açıklamadı

Kaşıkçı için Medine'de gıyabi cenaze namazı kılındı

Kaşıkçı için Medine'de gıyabi cenaze namazı kılındı

Yatakta bulup sahiplendiler! Son haline onlar da inanamadı

Yatakta bulup sahiplendiler! Son haline onlar da inanamadı

İki inatçı, sanatsever kedi iki yıldır o kapıda şansını deniyor!

İki inatçı, sanatsever kedi iki yıldır o kapıda şansını deniyor!

ABD, PYD'nin PKK'nın kolu olduğunu kabul etti ama...

ABD, PYD'nin PKK'nın kolu olduğunu kabul etti ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.