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İstanbul'da alışveriş merkezlerinden hırsızlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 15:09 | Son Güncelleme

İranlı 3'ü kadın 4 şüpheli, cep telefonu çalarken suçüstü yakalandı

İSTANBUL (AA) - Alışveriş merkezlerinde, el çabukluğuyla hırsızlık yaptığı iddia edilen İranlı 3'ü kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Beşiktaş Zincirlikuyu'daki bir alışveriş merkezinde, cep telefonu satış mağazasında meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, el çabukluğuyla cep telefonu aksesuarını çalan şüphelinin eşkalini tespit etti. Polis, söz konusu şüphelinin de aralarında bulunduğu 4 kişilik grubu aynı alışveriş merkezinde görünce takibe aldı. Şüpheliler, yine bir cep telefonu satış mağazasından el çabukluğuyla telefon çalarken suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan İranlı kadınlar Zahra H. (27), Sera R. (38) Gıadam M. (54) ile Majar M'nin (19) yurda kaçak yollardan girdikleri tespit edildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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