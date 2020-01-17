HABER
  4. İstanbul’da alkol imalathanesine çevrilen hurda deposuna kaçak içki operasyonu

İstanbul’da alkol imalathanesine çevrilen hurda deposuna kaçak içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 11:04 | Son Güncelleme

İstanbul’da düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’da alkol imalathanesine çevrilen hurda deposuna kaçak içki operasyonu

İstanbul’da düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Sahte içki imalathanesine dönüştürülen depoda, satışa hazır 110 şişe rakı, 600 şişe dolu viski, 11 adet içerisinde etil alkol bulunan 30 litrelik bidon ve çeşitli malzeme ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Ocak’ta Cebeci Mahallesinde
bulunan bir hurda deposunda sahte alkol imalatı yapıldığı bilgisini aldı. Yürütülen soruşturma kapsamında aynı gün akşam saat: 17.30 sıralarında belirlenen adrese baskın düzenleyen polis, sahte içki imalathanesinde dönüştürülen hurdalıkta 110 şişe dolu rakı, 600 şişe viski, 11 adet içerisinde etil alkol bulunan 30 litrelik bidon, 24 bin TAPDK ibareli bandrol, 2 adet 500 litrelik vana ve arıtma cihazı takılı su tankeri, 1 adet 400 litrelik vana ve arıtma cihazı takılı su tankeri, 2 adet kirli su dalgıç pompası, 14 şişe 1 litrelik anason esansı, çok sayıda sticker ve etiket ele geçirildi. Operasyonda, Cihan T. (23) adlı şüpheli gözaltına alındı.
Yakalanan Cihan K. hakkında “4733 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan idari işlem yapıldığı, ayrıca “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçu kapsamında 12 Ocak’ta sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şoke eden olay! Eski sevgilisinin ofisine gidip...Şoke eden olay! Eski sevgilisinin ofisine gidip...
Sultangazi'deki sahte içki operasyonu kameradaSultangazi'deki sahte içki operasyonu kamerada
Rus askerî gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçtiRus askerî gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Alkollü kadın eski erkek arkadaşının iş yerinin camlarını kırdı

Alkollü kadın eski erkek arkadaşının iş yerinin camlarını kırdı

Sosyal medyadan uyardı: İtibar etmeyin

Sosyal medyadan uyardı: İtibar etmeyin

Ara transferde bir bomba daha patladı

Ara transferde bir bomba daha patladı

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Kan donduran olay! Hastane tuvaletinde bebek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Hastane tuvaletinde bebek cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih'te siyanürle intihar eden 4 kardeşin elektriğini kesen şirkete yüklü ceza

Siyanürle intihar eden ailenin elektriğini kesen şirkete ceza

Bocuk için hazırlıklar tamam! Böyle uyardı: Korkacaksınız

'Kışın en soğuk gecesinde ortaya çıkıyor' dedi ve uyardı!

Alara'daki iki HES'in iptali için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvuru

Alara'daki HES projeleri ile ilgili yeni gelişme!

Gazeteci Mehmet Ali Birand, ölümünün 7. yıl dönümünde anılıyor

Gazeteci Mehmet Ali Birand, ölümünün 7. yıl dönümünde anılıyor

Karaman’da işçi servisi devrildi! 9 yaralı

İşçi servisi devrildi! Yaralılar var

Düzce'de 'üfürükçü' operasyonu

Düzce'de 'üfürükçü' operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.