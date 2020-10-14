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  4. İstanbul’da alkol satışı yapılan işletmelere gerçekleştirilen denetlemenin bilançosu açıklandı

İstanbul’da alkol satışı yapılan işletmelere gerçekleştirilen denetlemenin bilançosu açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 02:46 | Son Güncelleme

İstanbul’da Yeditepe Huzur uygulaması kapsamında alkol satışı yapan tekel bayii ve umuma açık yerler denetlendi.

İstanbul’da Yeditepe Huzur uygulaması kapsamında alkol satışı yapan tekel bayii ve umuma açık yerler denetlendi. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen denetlemelerde bin 155 iş yeri denetlenirken toplamda 15 bin 974 TL para cezası kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Yeditepe Huzur Uygulaması kapsamında saat 19:00 ile 23:00 saatleri arasında alkol satışı yapan tekel bayii ve umuma açık yerlere denetim gerçekleştirdi. Toplamda bin 155 işyerinin denetlendiği uygulamada 15 işyerine adli-idari işlem yapılarak toplamda 15 bin 974 TL para cezası kesildi. 2 bin 166 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) yapılırken çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs ve 14 yoklama kaçağı yakalandı. Uygulamada 3 adet ruhsatsız tabanca ve tüfek, 8 adet fişek ele geçirildi. Denetlenen işyerlerinde ise 61 şişe bandrolsüz içki ile 116 litre kaçak alkole el konuldu. 5 adet kumar makinesinin bulunduğu uygulamada 21 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

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