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İstanbul'da ampute takımıyla kadın futbol takımının maçında dostluk kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 18:35 | Son Güncelleme

Kadın oyuncuların, ampute futbolcularla eşit şartlarda mücadele etmek için tek ayakla oynadıkları maç berabere sona erdi

İSTANBUL (AA) - Esengücü Ampute ile Beşiktaş Kadın futbol takımları, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla dostluk maçı yaptı.

Avcılar Firuzköy Atatürk Stadyumu'ndaki maçın başlama vuruşunu Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli gerçekleştirdi.

Hançerli ile beraberindeki CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Spor Kurulu Başkanı Yıldırım Kaya, her iki takımın oyuncularına başarılar diledi.

Soğuk havaya rağmen kıyasıya rekabete sahne olan maçta, kadın oyuncuların ampute futbolcularla eşit şartlarda mücadele etmek için çoraplarından birini aşağı indirerek, tek ayakla oynamaları dikkati çekti.

Maç, 1-1'lik skorla tamamlandı. Karşılaşma sonrasında her iki takıma ve hakeme plaket verildi.

"Çılgın Sedat" olarak tanınan şarkıcı ve Esengücü Ampute Takımı Teknik Direktörü Sedat Kapurtu, yaptığı açıklamada, kendisinin de bir engelli babası olduğunu söyledi.

Bugünün kendisi için özel olduğunu ifade eden Kapurtu, "Ben bir engelli babasıyım. İsterdim ki benim oğlum da bu kardeşleri gibi top oynayabilsin, onun da hocalığını yapabileyim. Ama maalesef Siraç yürüyemiyor, oturamıyor, konuşamıyor. Onun için ben arkadaşlara bunun kıymetini bilmeleri gerektiğini sık sık söylüyorum." dedi.

Esengücü Ampute Takımı kaptanı Serkan Bedel ise kadınlarla ilk kez futbol oynadıklarını belirterek, "Kadınlar çok başarılılar, profesyoneller. Yiğidi öldür hakkını yeme. Çok güzel oynuyorlar. Umarım kazasız belasız devam ederler. Biz de Süper Lig takımıyız, deplasmandan geldik, onun yorgunluğu da var üzerimizde. Güzel bir karşılaşma oldu." diye konuştu.

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Kaptanı Esra Erol da Avcılar Belediyesinde eğitmen olduğunu, hafta içi belirli günlerde engelli bireylere eğitim verdiklerini dile getirerek, "Biz bugün çok keyif aldık, çok iyi bir takım. İnşallah devamı bir şekilde gelir. Biz de sporu her yerde her şekilde yapabiliriz. Spor engel tanımıyor." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Esengücü Ampute Takımı

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