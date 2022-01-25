İstanbul’da Araçlara Trafiğe Çıkış Yasağı

İstanbul’da gece boyunca etkili olan kar yağışı sonrası valilik bugün saat 13’e kadar görevli ve toplu taşıma araçları haricindeki özel araçlara trafiğe çıkış yasağı getirildi. Açıklamanın sabah saat 6’da yapılması tepki çekti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, özel araçlara getirilen trafiğe çıkış yasağını Twitter hesabından paylaştı. Yerlikaya açıklamasında “Saygıdeğer İstanbullular, alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir. Bu nedenle; Bugün saat 13.00’e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan daha önce yapılan bir açıklamayla bu sabah saat 04’e kadar uçuşlara kapatılan İstanbul Havalimanı’nda da bu süre saat 13’e kadar uzatıldı. Konuya ilişkin bilgilendirme yapan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin “Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi nedeniyle İstanbul Havalimanı pistlerine uçak iniş kalkışı yapılmayacak olup, kapalılık durumu 25 Ocak saat 13,00’e kadar uzatılmıştır” paylaşımında bulundu. Çok sayıda kişinin havalimanında mahsur kaldığı ve geceyi kendilerine dağıtılan karton ve benzeri malzemelerin üzerinde uyuyarak geçirdiği görüntüler de sosyal medyaya yansıdı.

İstanbul Havalimanı’nda yoğun kar yağışı nedeniyle kargo terminalinin çatısı da çöktü. Olayda maddi hasar meydana geldi. Türk Hava Yolları’ndan yapılan açıklamada çatının çökmesi sırasında zarar gören personel ya da kargo olmadığı belirtildi.

Binlerce kişi yollarda mahsur kaldı

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle İstanbul’da ve şehrin çevre yollarında binlerce kişi mahsur kaldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sabah saat 05:30 itibariyle araçlarında mahsur kalan 5 bin 57 kişinin tahliye edildiğini, 3 bin 180 kişinin oteller ve misafirhanelere yerleştirildiğini açıkladı. Vali Yerlikaya gece bir TV programına katılarak yollarda terk edilen araçların güvenliğinin de emniyet güçlerince sağlanacağını söyledi.

Bakanlar Atatürk Havalimanı’na indi

İstanbul’daki çalışmaları koordine etmek üzere Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’dan İstanbul’a gitti. İki bakanı taşıyan uçak tarifeli seferlere kapalı bulunan ve pistlerinden birinin üzerine salgın hastanesi yapılan Atatürk Havalimanı’na indi.

İstanbul’da bugün olumsuz hava koşulları sebebiyle; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacak.Ayrıca il genelinde hizmet veren tüm kreş ve gündüz bakımevleri de 25 Ocak Salı günü tatil edildi.

Yetkililer yasaklar dışında da çok gerekli ve acil olmadıkça halktan trafiğe çıkmamalarını istedi.

Şehirde kar yağışının yer yer yarım metreyi bulduğu belirtilirken meteoroloji yetkilileri yağışın bugün akşam saatlerinde yeniden etkili olabileceğini belirtiyorlar. Tahminler kar yağışının Cuma gününe kadar aralıklarla süreceğini belirtiyorlar.

İmamoğlu: “Zor bir akşam geçiyor”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’da çalışmaları takip ettiği Afet Koordinasyon Merkezi AKOM’da açıklamalarda bulundu. İmamoğlu “İstanbul'un batı aksında, yani yeni İstanbul Havalimanı'yla başlayan, özellikle Arnavutköy, Büyükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü üzerinden devam eden bir hatta yoğunlaşan bir fırtınalı kar yağışı var” diyen İmamoğlu, “Şu an itibariyle, yaklaşık 4-5 saattir yoğun bir kar yağışı içerisinde sürüyor. Yoğunlaştığımız yetki alanlarımız var. Özellikle D100 karayolu diye tariflediğimiz, aslında E-5 karayolu diye de bilinen, Avcılar’ın, Beylikdüzü'nün içinden geçen Büyükçekmece'ye doğru devam eden bu hatta yoğun bir sıkışma yaşanıyor. Kar yağışı da etkisini devam ettiriyor. Şu anda orada Esenyurt ve Beylikdüzü Belediye Başkanlıklarıyla yaptığımız görüşmede, kar kalınlığının 50 santimi aştığını ifade ediyorlar” dedi. İBB Başkanı İmamoğlu da vatandaşlardan özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını ve toplu taşıma kullanmalarını istedi.

