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İstanbul'da "araçtan hırsızlık" olaylarında azalma

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 11:45 | Son Güncelleme

Vali Ali Yerlikaya, başarılı operasyon ve denetimler sonucunda, 4 ayda, İstanbul'da araçtan hırsızlık olaylarında geçen yıla göre azalma olduğunu bildirdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, başarılı operasyon ve denetimler sonucunda 4 ayda, İstanbul'da araçtan hırsızlık olaylarında geçen yıla göre azalma olduğunu açıkladı.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimizdeki başarılı operasyon ve denetimler sonucunda;

2019 yılının ilk 4 ayında araçtan hırsızlık olayları, 2018 yılının ilk 4 ayına kıyasla polis sorumluluk bölgesinde yüzde 31, jandarma sorumluluk bölgesinde yüzde 41 azaldı." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda rakamlara yer veren Yerlikaya, polis sorumluluk bölgesinde 2018'de 7 bin 257, 2019'da ise 4 bin 963, jandarma sorumluluk bölgesinde 2018'de 17, 2019'da ise 10 araçtan hırsızlık olayının meydana geldiğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya hırsızlık

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