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  4. İstanbul'da aralarında 2 FETÖ şüphelisinin de olduğu 18 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da aralarında 2 FETÖ şüphelisinin de olduğu 18 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 10:27 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da düzenlenen operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası 18 kişi gözaltına alındı.

Ali ABLAY/İSTANBUL (DHA) İSTANBUL'da düzenlenen operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında FETÖ/PDY'den aranması olan 2 kişinin de yer aldığı öğrenildi.
İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelileri yakalamak için 27 ilçede 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında FETÖ/PDY'den aranması olan 2 kişinin de yer aldığı öğrenildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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