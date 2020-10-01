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İstanbul’da aranan terör şüphelisi Eskişehir’de yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 14:12 | Son Güncelleme

Eskişehir’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı olan silahlı terör örgütü üyesi bir şüpheli yakalandı.Yapılan açıklamaya göre; Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme suçundan İstanbul 36.

Eskişehir’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı olan silahlı terör örgütü üyesi bir şüpheli yakalandı.
Yapılan açıklamaya göre; Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme suçundan İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı ile aranan silahlı terör örgütü (DHKP-C) üyesi M.Ö., Eskişehir il Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyon neticesinde Beylikova ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsın, çıkartıldığı Beylikova Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği belirtildi.

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