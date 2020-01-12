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  4. İstanbul'da, arkadaşları trafik kazasında yaralanan motosikletlilerden eylem

İstanbul'da, arkadaşları trafik kazasında yaralanan motosikletlilerden eylem

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 19:58 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Ankara istikametini bir süre trafiğe kapatan gruptakiler, arkadaşlarına çarpıp kaçan sürücünün yakalanmasını istedi

İstanbul'da, arkadaşları trafik kazasında yaralanan motosikletlilerden eylem

İSTANBUL (AA) - Avcılar ilçesinde bir grup motosikletli, TEM Otoyolu Ankara istikametini trafiğe kapatarak, arkadaşlarına çarpıp kaçan sürücünün yakalanmamasına tepki gösterdi.

Ispartakule Gişeleri yakınlarında bir araya gelen motosikletliler, 3 çocuk babası Mesut Altundal'ın 27 Aralık 2019'da yaralandığı yerde toplandı.

TEM Otoyolu Ankara istikametini trafiğe kapatan motosikletliler, motosikletli arkadaşları Mesut Altundal'a bir otomobilin çarpıp, hiçbir müdahalede bulunmadan kaçtığını, hastaneye kaldırılan Altundal'ın tedavi sürecinde kangren olan sağ kolunun kesildiğini ifade etti.

Pankart da açarak arkadaşlarına çarpıp kaçan sürücünün bir an önce bulunmasını isteyen gruptakiler, polisin uyarısı sonrasında yolu trafiğe açtı.

Eylem dolayısıyla bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

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Anahtar Kelimeler:
eylem yol kapatma

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