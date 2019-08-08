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İstanbul'da asayiş denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 14:50 | Son Güncelleme

Kentin birçok noktasında helikopter destekli uygulama yapılıyor

İSTANBUL (AA) - "Kurt Kapanı 2019-12" uygulaması kapsamında, İstanbul'un birçok noktasında denetleme gerçekleştiriliyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı doğrultusunda, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, olası terör ve asayiş olayları ile trafik kazalarının önlenmesine yönelik denetim yapılıyor.

Denetlemeye, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Bomba İmha ve İnceleme, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı personel katıldı.

Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde yapılan uygulama kapsamında, araç sürücülerinin belgeleri ve şüpheli görülen kişilerin kimlikleri kontrol edilirken, narkotik köpeği "Zoro" ile bazı araçlarda uyuşturucu araması yapıldı.

Polis helikopterinin de destek verdiği uygulama 16.00'da sona erecek.

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