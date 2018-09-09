İstanbul'da asayiş uygulaması

İSTANBUL (AA) - Fatih'te gerçekleştirilen uygulamada ruhsatsız 3 silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, hakkında arama kararı olan 10 kişi yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Fatih Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 Eylül günü 22.00 ile 24.00 saatleri arasında ilçedeki metruk binalar ve iş yerlerine yönelik uygulama yapıldı.
Uygulamada, 658 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, haklarında arama kararı olduğu tespit edilen 10 kişi gözaltına alındı.
Metruk binalar ile iş yerlerinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız 2 tabanca ve 1 pompalı tüfek, 1 kesici alet ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltındaki 10 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
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