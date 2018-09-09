HABER

İstanbul'da asayiş uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 15:28 | Son Güncelleme

Fatih'te metruk binalar ve iş yerlerine yönelik uygulamada, ruhsatsız 3 silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi - Uygulamada, 658 şahsın GBT sorgulaması yapılırken, hakkında arama kararı olan 10 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te gerçekleştirilen uygulamada ruhsatsız 3 silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, hakkında arama kararı olan 10 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Fatih Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 Eylül günü 22.00 ile 24.00 saatleri arasında ilçedeki metruk binalar ve iş yerlerine yönelik uygulama yapıldı.

Uygulamada, 658 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, haklarında arama kararı olduğu tespit edilen 10 kişi gözaltına alındı.

Metruk binalar ile iş yerlerinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız 2 tabanca ve 1 pompalı tüfek, 1 kesici alet ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltındaki 10 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

PARTNERYaza damga vurduYaza damga vurdu
Eski eşinin düğününe haciz uygulatan kadın: 'Oh olsun' demedimEski eşinin düğününe haciz uygulatan kadın: 'Oh olsun' demedim
Suriye sınırına askeri personel sevkiyatıSuriye sınırına askeri personel sevkiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arama kararı Fatih gözaltı İstanbul Emniyet Müdürlüğü şüpheli Uygulama

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia

Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

Sudan'da yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü var

Sudan'da yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü var

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

‘Vatanım Sensin’in ‘Dağıstanlı’sı Ufuk Bayraktar 20 gündür cezaevinde

‘Vatanım Sensin’in ‘Dağıstanlı’sı Ufuk Bayraktar 20 gündür cezaevinde

Nagehan Alçı'dan tahliye kararına sert tepki: Vicdanlara anlatamazsınız

Nagehan Alçı'dan tahliye kararına sert tepki: Vicdanlara anlatamazsınız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Bakan'a sordu: Dijital kitap iddiaları doğru mu?

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Bakan'a sordu: Dijital kitap iddiaları doğru mu?

TEM'de korkunç kaza: Bariyerlere ok gibi saplandı!

TEM'de korkunç kaza: Bariyerlere ok gibi saplandı!

Yılın en uzun gecesi hangi tarihtedir? (Hadi İpucu 9 Eylül 20.30)

Yılın en uzun gecesi hangi tarihtedir? (Hadi İpucu 9 Eylül 20.30)

Ankara'da dehşet! 'Ben şeytanım' deyip 2 kişiyi öldürdü, 2 kişi yaraladı

Ankara'da dehşet! 'Ben şeytanım' deyip 2 kişiyi öldürdü, 2 kişi yaraladı

Doların turşusunu kurdular!

Doların turşusunu kurdular!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.