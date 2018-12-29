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İstanbul'da asayiş uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 12:05 | Son Güncelleme

İstanbul'un 39 ilçesinde polis tarafından denetimler yapıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye genelinde gerçekleştirilen asayiş uygulaması kapsamında, İstanbul'da çok sayıda noktada denetimler gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan koordinesinde 39 ilçede yapılan uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.

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