İstanbul’da Askeri Helikopter Düştü: 4 Asker Öldü, 1 Asker Yaralı

Türk Kara Kuvvetleri’ne ait bir askeri helikopter, eğitim uçuşu sırasında İstanbul Sancaktepe'de dört katlı bir apartmana çarparak sokağa düştü.

Askeri helikopterde bulunan beş askerden dördü hayatını kaybederken kazadan yaralı kurtulan bir asker, Şehit Prof. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazada herhangi bir sivil zarar görmedi.

Kazanın ardından ilk açıklama İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan geldi. Yerlikaya, “Sancaktepe ilçemiz Sarıgazi mahallesi Fırtına sokakta, bugün saat 11.00 sıralarında henüz tespit edilemeyen bir nedenle, Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı ve eğitim uçuşu yapan bir askeri helikopterimiz düşmüştür. Kaza neticesinde askeri personelimizden 4 şehidimiz ve 1 yaralımız var. Olay yerinde sivil vatandaşlarımızın yaralandığına ilişkin herhangi bir bilgi yoktur. Şehitlerimize Allahtan rahmet, yaralımıza acil şifalar diliyoruz. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" dedi.

Kaza kırım ekipleri olay yerinde incelemelerini sürdürürken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da helikopter kazası ile ilgili soruşturma başlattı.