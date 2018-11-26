İstanbul’da Askeri Helikopter Düştü: 4 Asker Öldü, 1 Asker Yaralı

Türk Kara Kuvvetleri’ne ait bir askeri helikopter, eğitim uçuşu sırasında İstanbul Sancaktepe'de dört katlı bir apartmana çarparak sokağa düştü.
Askeri helikopterde bulunan beş askerden dördü hayatını kaybederken kazadan yaralı kurtulan bir asker, Şehit Prof. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazada herhangi bir sivil zarar görmedi.
Kazanın ardından ilk açıklama İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan geldi. Yerlikaya, “Sancaktepe ilçemiz Sarıgazi mahallesi Fırtına sokakta, bugün saat 11.00 sıralarında henüz tespit edilemeyen bir nedenle, Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı ve eğitim uçuşu yapan bir askeri helikopterimiz düşmüştür. Kaza neticesinde askeri personelimizden 4 şehidimiz ve 1 yaralımız var. Olay yerinde sivil vatandaşlarımızın yaralandığına ilişkin herhangi bir bilgi yoktur. Şehitlerimize Allahtan rahmet, yaralımıza acil şifalar diliyoruz. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" dedi.
Kaza kırım ekipleri olay yerinde incelemelerini sürdürürken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da helikopter kazası ile ilgili soruşturma başlattı.
Hulusi Akar: Personelimiz kimseye zarar vermemek için çaba göstermişlerdir
Kazadan yaklaşık bir saat sonra Sancaktepe’ye gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da olay yerinde incelemeler yaptı.
Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Milli Savunma Bakanı, saat 10.32’de Samandıra’dan havalanan helikopterle bağlantının yarım saat sonra kesildiğini söyledi.
Akar, “11.02'de helikopterle irtibat kesilmiştir. Daha sonra bu kaza meydana geldi. Kaza sonrası iki subayımız ve iki astsubayımız şehit oldu. Uzman çavuşumuz şu anda ameliyathanede. Personelimiz şu anda bilemediğimiz bir sebepten dolayı acil iniş gerçekleştirmişlerdir. Kimseye zarar vermemek için çaba göstermişlerdir. Hem adli hem idari soruşturma sürmekte” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başsağlığı diledi
İstanbul’da uyuşturucu ve halk sağlığı konulu bir toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı konuşmada helikopter kazasına değindi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu sabah İstanbul Samandıra’da elim bir helikopter kazasında kaybettiğimiz askerlerimize Allahtan rahmet, yaralı askerimize rabbimden şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, milletimize, başsağlığı dileklerimi ifade ediyorum. Rabbim milletimizi, askerimizi her türlü kaza ve afetten korusun, niyazında bulunuyorum” dedi.
Son 16 yılda beş UH-1 helikopteri düştü
Bugünkü kaza UH-1helikopterlerinin Türkiye’de karıştığı ilk kaza değil.
28 Kasım 2002’de Bandırma 6. Ana Jet Üssü’nde inişe geçen UH-1 tipi bir helikopter düştü, 6 askeri personel yaralandı.
16 Mart 2006 ‘da Erzincan'a 55 km uzaklıkta, yüksek gerilim hattına çarparak düşen UH-1 tipi helikopterde bulunan 5 asker yaşamını yitirdi.
Bir başka UH-1 tipi helikopter, 10 Nisan 2006’da Kocaeli'nin Uzunçiftlik beldesinde düştü, üç asker öldü.
10 Ocak 2011’de ise Kara Havacılık Okul Komutanlığı’na ait eğitim uçuşu yapan UH-1 tipi helikopter Ankara’nın Sincan İlçesi’ndeki Dodurga Köyü sınırları içinde düştü, üç askeri personel yaşamını yitirdi.
TSK envanterinde 150’den fazla UH-1 var
Kazada düşen UH-1 tipi helikopter, ilk kez 1959 yılında Amerikan Ordusu tarafından kullanıldı.
Bell Helicopter, 16 bin helikopter imal ettikten sonra 1987’de UH-1’lerin üretimine son verdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, UH-1 tipi helikopterleri ilk kez 1970 yılında kullanıma soktu. Şu anda Türk Hava Kuvvetleri ve Türk Kara Kuvvetleri’nin envanterinde 150’den fazla UH-1 bulunuyor ancak 2020 yılından itibaren Hava Kuvvetleri’nin envanterinden çıkarılması planlanıyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum