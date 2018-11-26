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İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.11.2018 12:58 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerimize acil şifa diliyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralı askere acil şifa diledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan, Sancaktepe'de helikopterin düşmesi sonucu 4 askerin şehit olması ve 1 askerin yaralanmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır, yaralı askerimize acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu helikopter istanbul sancaktepe Twitter

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