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İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 13:54 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kazada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralı askere acil şifa diledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da eğitim uçuşu sırasında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, yaralı askere acil şifa diledi.

Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, eğitim uçuşu sırasında askeri helikopterin düşmesine ilişkin, "İstanbul'dan gelen helikopter kazası haberiyle yüreğimize ateş düştü. Helikopter kazasında şehit verdiğimiz evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı evladımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.

İstanbul Sancaktepe'deki helikopter kazasında 4 asker şehit olmuş, bir asker yaralanmıştı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi

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