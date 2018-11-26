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İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 18:14 | Son Güncelleme

Sancaktepe ilçesinde eğitim uçuşu sırasında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde eğitim uçuşu yapan askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerin cenazesi, Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Samandıra Mahallesi Topçular Caddesi Fırtına Sokak'taki 4 katlı binanın çatısına çarpan askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerin cenazesi, askeri yetkililerce Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Cenazeler, polis eskortu eşliğinde Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Sancaktepe'nin Samandıra Mahallesi'nde askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker şehit olmuş, bir asker yaralanmıştı.

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helikopter Kaza Samandıra'

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