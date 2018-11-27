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İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 13:41 | Son Güncelleme

Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan için Muş'ta tören düzenlendi

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde, askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan'ın cenazesi, askeri uçakla Muş'a getirildi.

Şehit Aslan için Muş Hava Meydan Komutanlığında düzenlenen tören, saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Törende askeri yetkililer şehidin yakınlarını teskin etti. Vali İlker Gündüzöz de şehidin yakınlarına başsağlığı diledi.

Şehit Aslan'ın naaşı, defnedilmek üzere ambulansla memleketi Bitlis'in Güroymak ilçesine uğurlandı.

Törene, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal ve kurum amirleri de katıldı.

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askeri helikopter muş Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan

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